Ce a scris un elev din Bacău la examenul de la Istorie. „Așa cu tupeu, că altfel nu te descurci”

Absolvenții de liceu au susținut, miercuri, a doua probă a examenului de sau Matematică, în funcție de profil. La istorie, un subiect le cerea elevilor să scrie despre Regele Mihai și rolul său în istoria modernă a României, cerință care i-a luat prin surprindere.

Cu toate acestea, unii dintre ei nu au întâmpinat nicio dificultate, dar altora le-a pus bețe în roate. Tema despre evoluția statului român în a doua jumătate a secolului XIX-lea și începutul secolului XX i-a luat prin surpindere pe unii elevi, deși era destul de previzibilă. Subiectul al III-lea le-a cerut să scrie un eseu despre constituirea și consolidarea statului român modern, conform

Ce a scris elevul din Bacău la subiectul III

, care nu a studiat pe brânci, nu avea date concrete, dar a decis să își încerce norocul cu informațiile pe care le deținea. S-a folosit de logica istorică generala, a construit o narațiune coerentă legată de unele fundamente ale statului român și despre momentul istoric al domniei Regelui Mihai.

„Am dat astăzi bacul la istorie o fost așa și așa. N-am învățat așa de mult, dar merge. Am scris așa pe instinct. Așa cu tupeu, că altfel nu te descurci în viață. Am scris acolo la subiectul III o pagină. Eu zic că a fost destul de bine, măcar 8 iau. La română a fost chiar ușor, am scris 8 pagini la subiectul III”, a spus elevul din Bacău.