Ce a spus iubita lui Rareș despre Maru: „L-a chemat să se drogheze”

Dealerul lui Vlad Pascu a ajuns din noua după gratii. Tudor Duma, zis și Maru, se află în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta și-a pus casa la dispoziție pentru consum de droguri, fiind locul a făcut supradoză. Medicii legiști au găsit un cocktail de 6 substanțe interzise.

Rareș își dădea ultima suflare în live

Fiind încătușat și în drum spre arest, Maru se comporta ca într-un live pe Tiktok, adica sfidător. Nu a oferit declarații,dar a făcut cu ochiul la cameră. Înainte, arătase mesajul obscene pe care îl avea pe tricou. Acesta a fost săltat de mascați după ce procurorii au stabilit că Rareș a făcut o supradoză de droguri în garajul său, conform

„O singură faptă poate fi la acest moment reţinută în sarcina inculpatului, respectiv aceea de punere la dispoziţie a unui imobil în vederea consumului de substanţe interzise”, spune George Chiţu, avocat.

Live-ul lui Maru în dădea ultima suflare a fost urmărit de 300 de persoane. El a ignorat toate mesajele în care oamenii îi cereau să cheme o ambulanță.

Medicii legiști au stabilit că Rareș avea în organism șase tipuri de droguri, iar anchetatorii trebuie să afle cine i-a furnizat drogurile. Iubita lui Rareș dă vina pe Maru.

„L-a chemat să se drogheze. S-au dus, au luat metadonă, Rareş a vorbit cu un băiat Darius, un prieten de-al nostru. Şi a zis că el nu ar vrea să bage, el ar vrea să vândă. Până la urmă, Duma a insistat, că, hai, ia şi tu. Duma Tudor i-a dat în jur de 6 grame. Apoi a pornit live-ul”, povestește iubita lui Rareș.

Varianta lui Maru și a iubitei lui

Dar, Maru și iubita lui au prezentat alte variante.

„Când a venit la mine avea o cutie cu medicamente. Nu ştiu exact dacă a consumat din acele medicamente”, povestește Tudor Duma, zis și Maru.

„Nu i-a vândut niciun drog lui Rareş. Din câte ştiu eu, singura persoană care i-ar fi vândut droguri se numeşte Victoria Pica. Maru nu a avut nicio treabă, noi am încercat să-i acordăm primul ajutor”, spune Diana, iubita lui Tudor Duma.

Maru spune că ar fi încercat să-l convingă pe Rareș să se lase de droguri.

„I-am zis, băi, uite, nu-i ok aşa, nu-i ok aşa. Te postezi în nişte ipostaze şocante, nu-i ok să devii viral prin faptul că mai ai puţin şi mori”, a spus Maru.

Rareș Ion era dintr-o familie bună, mama sa conducea o agenție de stat. El era pasionat de chimie și avea un canal de Youtube care promova știința.

Declinul lui Rareș a început în pandemie, au spus cunoscuții săi. El a rupt legătura cu vechii prieteni și a intrat într-un anturaj periculos, alături de Vlad Pascu și dealerul său, Tudor Duma.

Maru ar putea face 7 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat pentru punerea locuinței la dispoziție pentru consum de droguri, iar pedeapsa ar putea crește dacă se va dovedi că el a procurat stupefiantele.