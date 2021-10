Ce accesorii pentru patutul bebelusului trebuie sa achizitionezi?

In primele luni din viata, bebelusul doarme aproape intreaga zi, acest lucru fiind esential pentru ca el sa se dezvolte armonios si sa fie sanatos. Pentru a avea un somnic odihnitor si confortabil, un patut de bebelusi dotat cu toate accesoriile necesare este foarte important.

Prin urmare, daca ai cumparat deja patul si mai ramane doar sa il accesorizezi, iata de ce ai nevoie!

Saltea pentru patut bebelusi

Salteluta este unul dintre cele mai importante accesorii si ar trebui sa fie de calitate si special creata pentru a-i asigura micutului tot confortul necesar.

Poate fi confectionata din spuma antialergica, netoxica si acoperita cu o husa din bumbac. Acest model este absorbant, regleaza umiditatea si repartizeaza uniform greutatea copilului.

Un alt model de salteluta este cel confectionat din burete de cocos, o fibra naturala absorbanta si respirabila care regleaza umiditatea si previne supraincalzirea. Salteaua este acoperita cu husa cu fermoar lateral, detasabila si lavabila in masina de spalat.

Deloc in ultimul rand, parintii pot alege varianta de salteluta ortopedica din latex si spuma HR. Aceasta este foarte confortabila si, pentru ca repartizeaza corect greutatea copilului, ii va asigura un somnic linistit si odihnitor.

Protectii laterale pentru patul puiului tau

Pentru a proteja micutul care sta in patut pentru bebelusi si, totodata, pentru a fi siguri ca el este in siguranta atat in timpul somnului, cat si cand este treaz, parintii ar trebui sa ia in considerare protectiile laterale pentru pat.

Acestea se pot gasi in dimensiuni variate, in seturi de doua sau de patru bucati, se fixeaza de marginile patului cu sireturi, sunt realizate din bumbac ranforce si umplute cu poliester si dotate cu huse cu fermoar detasabile si lavabile in masina de spalat. Dupa ce sunt montate, vor proteja copilul de posibilele lovituri de gratiile si tablia patului.

Lenjerie pentru patut de bebelusi

Parintii ar trebui sa achizitioneze doua sau chiar trei seturi de lenjerii pentru patul micutului. Astfel, vor putea sa le schimbe si sa le spele ori de cate ori este necesar.

Lenjeriile special create se gasesc in varianta completa cu sapte piese: doua protectii, un cearsaf cu elastic, o pilota, o husa pentru pilota, o pernuta si o fata pentru aceasta. Sunt realizate 100% din bumbac, iar umplutura din protectii si din pilota este antialergenica si tine acarienii la distanta.

O alta optiune pentru lenjeria patutului bebelusului este setul de patru piese care contine un cearsaf, o pilota cu cearsaf si o fata de pernuta. Lenjeria este confectionata 100% din bumbac si va asigura micutului un spatiu confortabil si placut in care sa poata dormi linistit.

Se poate opta si pentru setul cu opt piese care contine patru protectii laterale, o pilota usoara si moale, o pernuta si o fata de pernuta si un cearsaf din bumbac.

De asemenea, pentru siguranta, parintii ar trebui sa achizitioneze si un cearsaf simplu sau impermeabil, din Jersey, cu elastic pe margine. Este moale si placut la atingere, absorbant si respirabil si, pentru ca se fixeaza bine pe salteluta, nu va face cute.

Un patut de bebelusi este foarte important pentru a-i asigura micutului tau un somnic bun si, daca il vei accesoriza corespunzator, va deveni un adevarat cuib in care el va creste armonios! Alege sa faci cumparaturile in mod inteligent si investeste, intotdeauna, in produse de calitate pe care sa stii ca te poti baza!