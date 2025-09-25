B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Iată lista completă!

Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Iată lista completă!

Elena Boruz
25 sept. 2025, 18:02
Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026. Iată lista completă!
bon fiscal benzină de 1 leu, sursă foto: captură YT
Cuprins
  1. Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026
  2. Ce a declarat premierul Ilie Bolojan
  3. Ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să accepte prelungirea plafonării

Guvernul a decis, în ședința de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, PSD și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja loc creșteri de prețuri și majorări de taxe.

Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026

  • Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;
  • Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; Brânză telemea de vacă vrac;
  • Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;
  • Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;
  • Mălai până la 1kg;
  • Ouă de găină calibrul M;
  • Ulei de floarea-soarelui până la 2l;
  • Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);
  • Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);
  • Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);
  • Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);
  • Cartofi proaspeţi albi vrac;
  • Zahăr alb tos până la 1 kg; Smântână – 12% grăsime;
  • Unt până la 250 grame;
  • Magiun până la 350 grame

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan

Într-o postare pe rețelele de socializare, premierul Ilie Bolojan a precizat că deși a fost de acord cu prelungirea adaosului comercial la alimente, este necesar ca populația să fie conștientă că „intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”.

Prim-ministrul a subliniat că soluția ar fi „să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni”.

„În ședința de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026.

Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe și protejează în special familiile cu venituri mai mici. Am luat această decizie după discuții atât în coaliție, cât și cu reprezentanții marilor rețele comerciale și cu producătorii.

Însă știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung.

Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România: să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni.

Guvernul rămâne alături de cetățeni și ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a întări economia românească”, a transmis premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să accepte prelungirea plafonării

Întrebat ce l-a determinat să accepte prelungirea plafonării, premierul Bolojan a explicat că a analizat serios argumentele tuturor.

„Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize serioase. Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare”, a adăugat Bolojan.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Top greșeli de ambalare care îți pot ruina reputația în fața clienților
Eveniment
Top greșeli de ambalare care îți pot ruina reputația în fața clienților
Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact
Eveniment
Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact
A murit Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
Eveniment
A murit Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
Apple avertizează că ar putea opri vânzările în UE. Ce decizii ar putea lua Comisia Europeană și ce consecințe vor resimți utilizatorii
Eveniment
Apple avertizează că ar putea opri vânzările în UE. Ce decizii ar putea lua Comisia Europeană și ce consecințe vor resimți utilizatorii
Val de aer polar în România: Vremea se va răci brusc în toată țara / Meteorologii anunță sfârșitul verii prelungite
Eveniment
Val de aer polar în România: Vremea se va răci brusc în toată țara / Meteorologii anunță sfârșitul verii prelungite
Reguli la bloc. Accesul în apartament nu este întotdeauna opțional. Când poți fi obligat să lași pe cineva să intre
Eveniment
Reguli la bloc. Accesul în apartament nu este întotdeauna opțional. Când poți fi obligat să lași pe cineva să intre
Uită de look-ul clasic! Adrian Perjovschi a dezvăluit ce coafuri și culori se poartă în 2026
Eveniment
Uită de look-ul clasic! Adrian Perjovschi a dezvăluit ce coafuri și culori se poartă în 2026
Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
Eveniment
Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
Eveniment
Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
Eveniment
Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
Ultima oră
18:26 - Top greșeli de ambalare care îți pot ruina reputația în fața clienților
18:18 - Evenimente în Ilfov în weekendul 26-28 septembrie: Cros și cinema în aer liber. Unde vor avea loc, mai exact
18:04 - A murit Cardinalul Lucian Mureșan, al treilea ”soldat al Papei” din istoria Bisericii Catolice din România
17:48 - Apple avertizează că ar putea opri vânzările în UE. Ce decizii ar putea lua Comisia Europeană și ce consecințe vor resimți utilizatorii
17:30 - O provocare periculoasă de pe TikTok a dus la moartea unui tânăr de 17 ani / Un alt tânăr de 20 de ani are „leziuni cranio-cerebrale catastrofale” permanente
17:27 - Telenovela Coldplay continuă: Soțul directoarei HR, surprins la același concert, cu amanta. Ce detalii au apărut abia acum (VIDEO)
17:20 - Alina Sorescu, reacție dură după afirmațiile făcute de Alexandru Ciucu: „Mă amenința timp de ani de zile. Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă”
17:06 - Deputatul PNL Ovidiu Cîmpean: „Pentru partenerii internaționali, Ilie Bolojan este astăzi cel mai credibil interlocutor român”
17:05 - Lucian Bode: reguli unitare pentru trotinete – cască, asigurare și responsabilitate în trafic
16:40 - Val de aer polar în România: Vremea se va răci brusc în toată țara / Meteorologii anunță sfârșitul verii prelungite