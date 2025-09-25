Guvernul a decis, în ședința de joi, s până în data de 31 martie 2026. Deși PNL și USR au dorit încetarea plafonării de la 1 octombrie 2025, și UDMR s-au opus, subliniind faptul că populația vulnerabilă va fi grav afectată pe timpul iernii, după ce au avut deja loc creșteri de prețuri și majorări de taxe.

Ce alimente vor beneficia de plafonarea adaosului comercial până la 31 martie 2026

Pâine albă simplă cu gramaj cuprins între 300-500 grame, fără specialităţi;

Lapte de vacă de consum 1l, grăsime 1,5%, cu excepţia UHT; Brânză telemea de vacă vrac;

Iaurt simplu din lapte de vacă, 3,5% grăsime, cu gramaj maxim 200 grame;

Făină albă de grâu „000“ până la 1kg;

Mălai până la 1kg;

Ouă de găină calibrul M;

Ulei de floarea-soarelui până la 2l;

Carne proaspătă pui (pui întreg, tacâmuri de pui, pulpe pui întregi cu os şi aripi de pui, varianta standard);

Carne proaspătă porc (carne porc lucru, pulpă porc cu os şi fără os, spată de porc);

Legume proaspete vrac (roşii, ceapă, castraveţi, fasole uscată, morcovi, ardei gras Bianca şi ardei capia, usturoi);

Fructe proaspete vrac (mere roşii şi mere golden, prune, pere, struguri de masă);

Cartofi proaspeţi albi vrac;

Zahăr alb tos până la 1 kg; Smântână – 12% grăsime;

Unt până la 250 grame;

Magiun până la 350 grame

Ce a declarat premierul Ilie Bolojan

Într-o postare pe rețelele de socializare, premierul Ilie Bolojan a precizat că deși a fost de acord cu prelungirea adaosului comercial la alimente, este necesar ca populația să fie conștientă că „intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”.

Prim-ministrul a subliniat că soluția ar fi „să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni”.

„În ședința de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026.

Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe și protejează în special familiile cu venituri mai mici. Am luat această decizie după discuții atât în coaliție, cât și cu reprezentanții marilor rețele comerciale și cu producătorii.

Însă știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung.

Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România: să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni.

Guvernul rămâne alături de cetățeni și ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a întări economia românească”, a transmis premierul Ilie Bolojan, într- pe Facebook.

Ce l-a determinat pe Ilie Bolojan să accepte prelungirea plafonării

Întrebat ce l-a determinat să accepte prelungirea plafonării, premierul Bolojan a explicat că a analizat serios argumentele tuturor.

„Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize serioase. Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare”, a adăugat Bolojan.