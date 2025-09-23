Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a salutat decizia coaliției de guvernare de a menține măsura de a prețurilor la alimentele de bază. Măsura a fost prelungită în urma medierii, inițiate de președintele Nicușor Dan, a disputelor dintre liderii partidelor aflate la putere.

Sorin Grindeanu anunță continuarea plafonării

Preşedintele a anunţat că s-a decis, marţi, 23 septembrie, menţinerea plafonării adaosului comercial la 17 alimente de bază. Sorin Grindeanu a anunțat că prelungirea măsurii va trebui oficializată rapid, în Guvern. Plafonarea prețurilor la alimentele de bază urma să expire peste câteva zile, la 1 octombrie.

„Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la preţuri mai mici! Coaliţia a decis astăzi menţinerea plafonării adaosului comercial pentru aceste alimente. Mă bucur că argumentele specialiştilor PSD au fost ascultate şi înţelese de partenerii de guvernare. Urmează ca transpunerea deciziei Coaliţiei să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie – la care expira măsura – să fie prelungit”, a anunţat Sorin Grindeanu, pe Facebook.

Liderul social-democrat a arătat că o eliminare a plafonării adaosului comercial la alimentele de bază ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie. Grindeanu susține că prin această măsură va fi protejată puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici sau medii.

„Este o decizie corectă pe care noi am susţinut-o, având în vedere că plafonarea a contribuit la menţinerea unor mai mici la alimente şi a protejat puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii”, a mai spus Sorin Grindeanu.

Atac subtil la adresa lui Bolojan

În mesaj, liderul PSD a avut un atac subtil la adresa premierului și a adepților acestuia care au afirmat că măsura nu este benefică și au dorit să-i pună capăt. Sorin Grindeanu a atras atenția că eliminarea plafonării prețurilor ar fi dus la sărăcirea a peste un milion de persoane, anul viitor.

„Mă întreb dacă cei care au adus public, chiar şi astăzi, argumente împotriva acestei măsuri dorm bine când ştiu clar ce impact negativ ar aduce stoparea ei. De aceea, le reamintesc: în condiţiile creşterii explozive a preţurilor, eliminarea plafonării la alimentele de bază ar reprezenta o lovitură grea pentru puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici şi ar arunca peste un milion de români în risc de sărăcie şi excluziune socială în 2026!”, a scris Grindeanu.

Plafonarea prețurilor la alimentele de bază a fost introdusă de fostul premier Marcel Ciolacu. Măsura a fost prelungită în mai multe rânduri și urma să expire la 1 octombrie. Actualul premier, Ilie Bolojan, a refuzat, inițial să prelungească această măsură, spunând că nu aduce beneficii. Punctul său de vedere a fost susținut și de reprezentanții USR.

Plafonarea prețurilor susținută de UDMR

Plafonarea prețurilor la produsele alimentare de primă necesitate a fost susținută și de UDMR, deși a fost respinsă de premierul Ilie Bolojan. Acesta susține că măsura trebuie eliminată, chiar dacă, potrivit analiștilor, va contribui la creșterea inflației.

„Nu a fost o discuţie în coaliţie (despre menţinerea plafonării adaosului comercial – n. red.) (…) A fost o discuţie în Guvern, dar în coaliţie nu a existat o decizie. Pe de altă parte, când noi am crescut TVA, au crescut preţurile la energie, inflaţia este 10%, în septembrie va depăşi 10% categoric. În octombrie mi-e frică să fie mai aproape de 11 sau să treacă de 11%”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a explicat de ce este nevoie de o asemenea măsură deoarece dă oamenilor senzația că sunt protejați. Are o valoare simbolică, în condițiile în care prețul energiei electrice a explodat, iar guvernul Ilie Bolojan a mărit TVA, a tăiat pensii și salarii și pregătește concedieri colective, dar și majorări de taxe și impozite locale, la un nivel greu de suportat.

„Săptămâna viitoare vom lua în discuţie, eu sunt pentru a păstra această plafonare la adaosul comercial. Oamenii trebuie să simtă că sunt protejaţi”, a arătat Kelemen Hunor.