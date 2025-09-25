Guvernul a decis, în şedinţa de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la o serie de alimente de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat discuții aprinse în coaliție. PNL și USR au dorit ca plafonarea să înceteze la 1 octombrie 2025, dar PSD și UDMR au insistat că e nevoie ca aceasta să continue pentru a nu fi afectată suplimentar populația vulnerabilă pe timpul iernii, după deja creșterile de prețuri și majorările de taxe. Într-un final, premierul Ilie Bolojan (PNL) a acceptat prelungirea plafonării, dar a atras atenția că „intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.

Ce a transmis Bolojan despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază

„În ședința de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026.

Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe și protejează în special familiile cu venituri mai mici.

Am luat această decizie după discuții atât în coaliție, cât și cu reprezentanții marilor rețele comerciale și cu producătorii.

Însă știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung.

Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România: să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni.

Guvernul rămâne alături de cetățeni și ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a întări economia românească”, a transmis premierul Ilie Bolojan, într- pe Facebook.

Cum a explicat Bolojan faptul că până la urmă a acceptat prelungirea plafonării

Miercuri, Ilie Bolojan a explicat de ce în fața PSD și UDMR pe acest subiect: „Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize serioase”.

Bolojan că plafonarea adaosului comercial nu rezolvă problema prețurilor mari la alimente: „Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare”.

De ce șeful Consiliului Concurenței nu e de acord cu plafonarea

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a criticat decizia Guvernului de a prelungi plafonarea: „Noi nu suntem adepții plafonărilor pentru că distorsionează piața și până la urmă ajung să facă mai mult rău decât bine. Sunt două probleme aici. Una e problema de legalitate: măsurile astea se pot lua pentru 3 luni, pentru 6 luni pentru că regula este că sunt măsuri temporare. Acum, dacă (guvernul, n.r.) le tot extinde, e o limită cât poți să susții că e vorba de o măsură temporară. Le fel de importantă ca problema de legalitate este efectul. Măsurile astea au un efect pe termen scurt. Dacă le prelungesc, undeva piața se adaptează și eficacitatea lor scade”.

Acesta a remarcat apoi că, oricum, companiile s-au adaptat la plafonare: „Ca să-și mențină rata de profitabilitate, au crescut prețurile altor produse și a unor produse alimentare cum e carnea de porc, dar și detergenții. Deci impactul undeva e limitat”.

La fel ca Bolojan, și Chirițoiu a precizat că plafonarea nu poate fi o soluție pe termen lung.

„Riscăm ca peste 6 luni, iarăși cu o săptămână, două înainte de expirarea termenului, ne speriem și nu știm ce să facem și iar mai prelungim măsura. Recomandarea către Guvern e să gândim de pe acum ce punem în locul acestei măsuri. Avem exemplul acordului voluntar, care a existat înainte de plafonarea adaosului, aveam acord voluntar pe produse lactate, deci alternative avem, deci repet, noi asta am recomanda Guvernului: să avem planul B să nu intrăm în criză”, a mai declarat Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție pentru