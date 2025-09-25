B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”

Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”

Traian Avarvarei
25 sept. 2025, 14:13
Guvernul a prelungit plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază. Bolojan: „Știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung”
Premierul Ilie Bolojan (PNL). Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Cuprins
  1. Ce a transmis Bolojan despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază
  2. Cum a explicat Bolojan faptul că până la urmă a acceptat prelungirea plafonării
  3. De ce șeful Consiliului Concurenței nu e de acord cu plafonarea

Guvernul a decis, în şedinţa de joi, să prelungească plafonarea adaosului comercial la o serie de alimente de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026. Măsura a iscat discuții aprinse în coaliție. PNL și USR au dorit ca plafonarea să înceteze la 1 octombrie 2025, dar PSD și UDMR au insistat că e nevoie ca aceasta să continue pentru a nu fi afectată suplimentar populația vulnerabilă pe timpul iernii, după deja creșterile de prețuri și majorările de taxe. Într-un final, premierul Ilie Bolojan (PNL) a acceptat prelungirea plafonării, dar a atras atenția că „intervenţiile directe în piaţă nu rezolvă problema pe termen lung”.

Ce a transmis Bolojan despre plafonarea prețurilor la alimentele de bază

„În ședința de Guvern de astăzi am decis să prelungim plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni, până la 31 martie 2026.

Această măsură îi ajută pe oameni să aibă acces la produse precum pâine, lapte, carne, ouă, ulei, legume sau fructe și protejează în special familiile cu venituri mai mici.

Am luat această decizie după discuții atât în coaliție, cât și cu reprezentanții marilor rețele comerciale și cu producătorii.

Însă știm cu toții că intervențiile directe în piață nu rezolvă problema pe termen lung.

Soluția reală este să producem mai mult și mai bine în România: să susținem producătorii noștri, să procesăm mai mult aici, acasă, să avem exporturi românești mai puternice și să atragem investiții noi, care aduc locuri de muncă și venituri mai mari pentru oameni.

Guvernul rămâne alături de cetățeni și ia măsuri pentru a proteja puterea de cumpărare și pentru a întări economia românească”, a transmis premierul Ilie Bolojan, într-o postare pe Facebook.

Cum a explicat Bolojan faptul că până la urmă a acceptat prelungirea plafonării

Miercuri, Ilie Bolojan a explicat de ce a cedat în fața PSD și UDMR pe acest subiect: „Acest lucru s-a făcut atât pe baza discuțiilor din coaliție dar și pe baza discuțiilor cu rețelele de magazine și cu producători. Deși s-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil, așa cum se vede și în acest aspect am fost deschis la argumente, dar deciziile trebuie luate nu pe baze populiste ci pe baza unor analize serioase”.

Bolojan a atras apoi atenția că plafonarea adaosului comercial nu rezolvă problema prețurilor mari la alimente: „Am valorificat puțin potențialul agricol al României. Trebuie să producem mai mult. Asta înseamnă să ne susținem producătorii puternici care astăzi și-au dovedit capabilitatea prin accesul în marile rețele de magazine, și-au dovedit potențialul prin exporturile pe care le fac, prin programe de susținere a acestora, în așa fel încât sau să își crească capacitatea de producție, sau să și-o diversifice și să producă lucruri care astăzi sunt importate într-o pondere foarte mare”.

De ce șeful Consiliului Concurenței nu e de acord cu plafonarea

Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concurenței, a criticat decizia Guvernului de a prelungi plafonarea: „Noi nu suntem adepții plafonărilor pentru că distorsionează piața și până la urmă ajung să facă mai mult rău decât bine. Sunt două probleme aici. Una e problema de legalitate: măsurile astea se pot lua pentru 3 luni, pentru 6 luni pentru că regula este că sunt măsuri temporare. Acum, dacă (guvernul, n.r.) le tot extinde, e o limită cât poți să susții că e vorba de o măsură temporară. Le fel de importantă ca problema de legalitate este efectul. Măsurile astea au un efect pe termen scurt. Dacă le prelungesc, undeva piața se adaptează și eficacitatea lor scade”.

Acesta a remarcat apoi că, oricum, companiile s-au adaptat la plafonare: „Ca să-și mențină rata de profitabilitate, au crescut prețurile altor produse și a unor produse alimentare cum e carnea de porc, dar și detergenții. Deci impactul undeva e limitat”.

La fel ca Bolojan, și Chirițoiu a precizat că plafonarea nu poate fi o soluție pe termen lung.

„Riscăm ca peste 6 luni, iarăși cu o săptămână, două înainte de expirarea termenului, ne speriem și nu știm ce să facem și iar mai prelungim măsura. Recomandarea către Guvern e să gândim de pe acum ce punem în locul acestei măsuri. Avem exemplul acordului voluntar, care a existat înainte de plafonarea adaosului, aveam acord voluntar pe produse lactate, deci alternative avem, deci repet, noi asta am recomanda Guvernului: să avem planul B să nu intrăm în criză”, a mai declarat Bogdan Chirițoiu, într-o intervenție pentru Digi24.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
Politică
Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
Politică
CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
Șeful CJ Suceava și-a pus nașa manager de spital. Cum se apără Gheorghe Șoldan: „Am peste 30 de cumetri și fini” / Și prefectul județului îi e rudă
Politică
Șeful CJ Suceava și-a pus nașa manager de spital. Cum se apără Gheorghe Șoldan: „Am peste 30 de cumetri și fini” / Și prefectul județului îi e rudă
Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine”
Politică
Tanczos Barna: „Nu vor mai fi majorări de taxe şi impozite, e o certitudine”
Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”
Politică
Gigi Becali, val de critici la adresa lui George Simion: „Pentru interese calcă pe cadavre și minte cu atâta viclenie drăcească”
Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
Politică
Sorin Grindeanu, întrebat despre o eventuală demisie a lui Bolojan: „Umflatul mușchilor și ultimatumurile merg o dată. Nu e o tactică care să ne impresioneze”
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”
Politică
Crește vârsta de pensionare în România? Răpunsul dat de Ilie Bolojan: „Este nevoie să avem mai mulţi oameni în economia reală”
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre tăierea posturilor în administrația locală: „În fapt este vorba de reduceri contra investiții” (VIDEO)
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Politică
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de jurnaliști dacă va demisiona: „Am văzut în permanență discuții legate de demisie …”
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil” (VIDEO)
Politică
Ilie Bolojan, despre plafonarea adaosului comercial pentru următoarele 6 luni: „S-a încercat o portretizare a mea ca un om inflexibil” (VIDEO)
Ultima oră
15:54 - Raluca Bădulescu șochează: „Eu nu am băut apă niciodată în viața asta”. Ce bea, în schimb
15:50 - Ministrul Moșteanu, declarații după ședința CSAT. Cum vor fi doborâte dronele și avioanele militare care încalcă spațiul nostru aerian și ce se întâmplă în cazul aeronavelor civile (VIDEO)
15:30 - Cât costă să stai cu chirie în 2025: diferențe halucinante între orașele din România
15:09 - Alimentele „nemuritoare” care sfidează termenul de valabilitate. Care sunt și cum trebuie păstrate
14:56 - Cuplul care ar vrea să participe la „Asia Express”, însă separat: „Să nu ne facem de rușine”. Despre cine este vorba
14:54 - CTP: „Spre deosebire de trădătorii de țară din Moldova, în România au fost și sunt dătători de țară. Nu ne vindem țara – o dăm pe daiboj”
14:44 - Ce se întâmplă cu creierul tău când mesteci gumă? Răspunsul te va surprinde
14:38 - Antena 1 a confirmat oficial. Acestea sunt cele 9 cupluri de la Power Couple, sezonul 3, care își vor testa relația
14:03 - Dormim mai mult, dar cu ce preț? Riscurile trecerii la ora de iarnă
14:02 - Locul în care Irina și Răzvan Fodor s-au întors după un deceniu: „Pot să mă întorc de zeci de ori, fără să clipesc”