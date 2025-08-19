B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată

Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată

B1.ro
19 aug. 2025, 13:23
Femeie din Dâmbovița, surprinsă de camere în timp ce abandonează mai mulți pui de pisică. Cum a fost sancționată

O femeie din Dâmbovița s-a ales cu amendă după ce a încercat să abandoneze mai mulți pui de pisică. Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere, iar mai apoi au fost făcute publice de presa locală. Poliția s-a autosesizat la vederea imaginilor.

Cuprins:

  1. Când și unde a avut loc fapta
  2. Ce amendă a primit femeia

Când și unde a avut loc fapta

Incidentul s-a întâmplat pe 12 august, în jurul orei 06.30, în orașul Găești din județul Dâmbovița. În imagini se poate vedea cum femeia, care transporta mai mulți pui de pisică într-o ladă, se apropie de intrarea unei farmacii veterinare și abandonează animăluțele.

Ce amendă a primit femeia

Ca urmare a faptei sale, polițiștii au sancționat-o pe femeia de 53 de ani cu o amendă în valoare de 3.000 de lei.

„La data de 18 august a.c., poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, la data de 12 august a.c., o femeie, în timp ce s-ar fi aflat în oraşul Găeşti, ar fi abandonat mai mulţi pui de pisică, în faţa unei farmacii veterinare. În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au identificat persoana în cauză ca fiind o femeie de 53 de ani, din oraşul Găeşti. Aceasta a fost sancţionată contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 de lei pentru nerespectarea prevederilor art. 6 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor”, au informat, marţi, oficialii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, potrivit Observator News.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Eveniment
Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Eveniment
Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Eveniment
Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
Eveniment
Tânăr de 21 de ani, bătut cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul s-a întâmplat într-un magazin
De ce să bei apă minerală atunci când ești la dietă? Specialiștii au explicat
Eveniment
De ce să bei apă minerală atunci când ești la dietă? Specialiștii au explicat
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
Eveniment
Sfârșitul lumii văzut de Inteligența Artificială. Ce scenarii are în vedere pentru finalul civilizației
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Eveniment
O adolescentă a căzut de la etajul 2. Ea ar fi confundat geamul dormitorului cu uşa
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Eveniment
Șase tineri din Brașov, fugăriți de urs pe stradă. Momentul a fost surprins de o cameră de supraveghere
Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
Eveniment
Accident grav în Capitală. Un bărbat a ajuns la spital după ce s-a răsturnat cu mașina
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Eveniment
Regulile de colectare a deșeurilor din construcții. Ce sancțiuni riscă cei care nu le respectă
Ultima oră
14:32 - Marina Voica: „Îmi place să cânt pe tocuri, așa am urcat pe scenă toată viața”. Cum se pregătește înainte de concerte
14:31 - Ciorbă rădăuțeană ca la restaurant. Iată cum se prepară. Trucul pe care bucătarii nu îl spun oricui
14:25 - Comuna din România în care s-au născut doar doi copii anul acesta. Motivul pentru care numărul de nașteri a scăzut dramatic
14:06 - Nicușor Dan participă la reuniunea „Coaliţiei de Voinţă”. Președintele s-a conectat de la Comandamentului Forţelor pentru Operaţii Speciale (CFOS) din Târgu Mureş
14:01 - O adolescentă a ajuns în stare gravă la spital după ce și-a mâncat părul timp de 6 ani
13:54 - Tragedie pe autostrada A1 București-Pitești. Doi pietoni au murit după ce au fost loviți de un TIR
13:51 - Profitorii întâlnirii Trump – Putin din Alaska. Un afacerist rus vrea să înregistreze un nou brand comercial
13:28 - Gabriel Zetea laudă noua abordare a premierului Bolojan. Guvernul a acceptat să dea mai mulți bani pe „Anghel Saligny” (VIDEO)
13:20 - Un copil de 8 ani a murit după ce a căzut în mare de la 50 de metri înălțime
12:59 - Ce o ajută pe Gina Pistol să păstreze echilibrul între viața de familie și carieră. „Nu totul trebuie să fie perfect”