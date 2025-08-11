Se întâmplă tot mai des ca stăpânii de animale să acuze medicii veterinari de malpraxis. Această încălcare gravă a bunelor practici poate lua diferite forme: de la intervenții chirurgicale fără consimțământul stăpânilor până la cazuri în care animăluțele mor în timpul unor intervenții chirurgicale considerate fără riscuri. Deşi este dificil de dovedit că medicul a fost răspunzător pentru tragedie, stăpânii pot obţine daune materiale, iar medicul poate rămâne fără drept de practică.

Cuprins:

Ce a pățit o femeie care și-a dus animalul la o clinică din București Ce documente pot demonstra un caz de malpraxis Ce daune materiale pot obține stăpânii

Ce a pățit o femeie care și-a dus animalul la o clinică din București

O femeie a trecut printr-o experiență de-a dreptul dramatică atunci când și-a dus animalul la o clinică veterinară din Bucureşti. La o zi după ce animăluțul a fost internat, stăpâna a fost nevoită să-l ridice, fără viață însă. Păgubita consideră că vinovat este medicul care, în primul rând, l-a diganosticat greșit pe micul necuvântător, iar mai apoi l-a operat pentru ceva de care nu suferea în realitate.

„L-am internat într-o zi şi în ziua următoare a fost ridicat animalul mort, într-o cutie de carton.

Animalul meu a murit şi nu numai al meu, ci şi multe alte animale. A făcut o intervenţie chirurgicală care nu se potrivea diagnosticului şi în al doilea rând, medicamentele administrate depăşeau doza care trebuie administrată, raportat la greutatea animalului”, povesteşte o femeie pentru .

Neglijență a fost raportată și în rândul celor care se ocupă de toaletarea animalelor de companie. Unul dintre cazurile nefericite a fost și Cappucino, o pisică care a plecat de la tuns cu răni grave.

„Am văzut că e tăiată sub coadă şi pe pulpa piciorului. Stătea numai în picioare şi când încerca să se aşeze în funduleţ, sărea ca şi cum ai fi pus-o pe un ac. Mi-au spus că le pare rău”, a spus Georgiana, animal de companie.

Ce documente pot demonstra un caz de malpraxis

Nu mulți oameni știu că pot depune o plângere pentru malpraxis şi pot obţine despăgubiri pentru suferinţa animalului şi a lor. Un medic veterinar poate fi subiectul unui caz judecat în instanță, mai ales atunci când abateriel profesionale duc la suferință prelungită sau deces.

Pentru a demonstra un caz de malpraxis, este nevoie ca stăpânul animalului care a avut de suferit din cauza unor practici medicale să adune cât mai multe probe: documente medicale, fotografii, bonuri fiscale sau declarații ale martorilor. E indicată chiar și solicitarea unro explicații scrise din partea medicului, iar în caz de deces, o necropsie efectuată de un alt specialist.

Pot fi considerate probe de malpraxis:

Fișa medicală a animalului;

Fotografii înainte și după intervenţie;

Bonuri fiscale și chitanțe;

Mesaje scrise, convorbiri, înregistrări;

Declarații martori;

Analize sau intervenții anterioare;

Raport de necropsie.

„Malpraxisul presupune, în fapt, o culpă medicală. Se poate deschide pe mai multe paliere, o dată la Colegiul Medicilor Veterinari, şi nu în ultimul rând, acţiunea la instanţă”, a explicat Adrian Cuculis, .

Ce daune materiale pot obține stăpânii

În situaţii grave, stăpânii pot obţine daune materiale de până la 6 mii de lei, iar medicii găsiţi vinovaţi riscă chiar să-și piardă dreptul de a profesa în domeniu.

„Pentru fiecare eroare profesională, fiecare plăteşte. Dacă faptele sunt foarte grave, normal că se poate ridica definitiv dreptul de liberă practică”, a declarat Viorel Andronie, Colegiul medicilor Veterinari din România.

Un studiu recent arată că mii de animale au încetat din viață din cauza greşelilor făcute de medici sau din lipsa dotărilor din cabinetele veterinare.