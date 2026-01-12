B1 Inregistrari!
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile

Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile

12 ian. 2026, 16:56
Autocar românesc, ținta unui control amplu la granița cu Germania. Ce a pus în alertă autoritățile
Sursă foto simbol: Freepik/ @fanjianhua
Cuprins
  1. Ce descoperi ofițerii germani în timpul inspecției
  2. Ce au găsit autoritățile germane într-un autocar din România

În timpul unei inspecții ample la depoul de autobuze din Frankfurt, 100 de ofițeri au verificat mai multe autocare turistice pentru a se asigura că nu prezintă defecțiuni care ar putea pune în pericol pasagerii. Unul dintre autoturismele selectate să treacă prin acest amplu proces de verificări este și un autocar din România. 

„Multe autocare călătoresc foarte mult, șoferii sunt suprasolicitați, există defecțiuni tehnice, contrabandă și multe altele”, spune unul dintre inspectori.

Ce descoperi ofițerii germani în timpul inspecției

Un autobuz etajat din Bosnia și Herțegovina îi atrage în mod special atenția lui Andreas Fleischhauser de la Consiliul Regional Darmstadt.

„Să sperăm că mai poate frâna”, spune el, în timp ce verifică anvelopele cu o lanternă, potrivit Frankfurter Rundschau.

Fluieratul la oprirea motorului l-a dat deja de gol: suspensia este defectă. Nici frânele și servodirecția nu funcționează. Autobuzul este scos din funcțiune. Pasagerii trebuie să meargă la gară cu bagajele și să își regândească călătoria. Sunt epuizați și le este frig. Actele de identitate și bagajele lor sunt verificate.

„Continuarea călătoriei este imposibilă. Este o experiență care le pune viața în pericol”, spun ofițerii.

Noi autobuze ajung permanent în dreptul autorităților, pentru control. Polițiștii se urcă la volan și verifică timpii de condus. „Unii șoferi sunt deja pe drum de 26 de ore”, spune Kerber. „Am avut odată unul cu peste 30 de ore la bord”.

Ce au găsit autoritățile germane într-un autocar din România

În timpul controlului, nu au fost verificate doar starea de funcționare a autocarelor și timpii de condus a șoferilor, ci și bagajele transportate. În autocarul din România, autoritățile germane au găsit două găleți verzi care le-au atras în mod special atenția. Ofițerii dau la o parte capacele care acopereau gălețile și descoperă că acestea erau umplute până la refuz cu untură de porc.

„Amestecul este atât de dens încât nu putem vedea dacă este ceva ascuns înăuntru”, explică inspectorul vamal Ronny Stock.

Gălețile sunt trecute prin aparatul cu raze X, care scoate la iveală mai multe structuri dreptunghiulare în interiorul unturii. Proprietarul din România explică la telefon că este carne de porc gătită în untură de porc – o specialitate locală. Conținutul este verificat cu o lingură – într-adevăr, ceea ce a apărut la aparatul cu raze X erau bucăți de carne.

Pe un scaun, poliția descoperă opt cartoane de țigări – proprietarul trebuie să plătească. O sticlă de PET umplută cu lichid roșu îi bagă iar în ceață pe ofițeri. Nu este alcool, nu este suc, miroase a hoit. Întrucât nu încalcă nicio lege, poate fi păstrată.

