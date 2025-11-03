Românii numără zilele care au rămas până la Black Friday. Chiar și cei care nu au o nevoie sau dorință anume sunt pregătiți să vâneze cea mai bună ofertă. Însă, toată această goană după reduceri este un teren propice pentru escrocherii. Din acest motiv, autoritățile recomandă maximă vigilență.

Reducerea inedită de Black Friday, anunțată de un furnizor de energie electrică

Anul acesta, Black Friday vine cu o premieră pentru români. Cel mai mare retailer online din România pune la bătaie 1.000 de abonamente speciale la unul dintre principalii furnizori de . Cei acre vor achiziționa acest abonament beneficiază de o reducere de 100 de lei la factură, pentru primele șase luni, și un preț de 1 leu/kilowatt. Nici reducerile la panouri fotovoltaice nu lipsesc.

Reduceri vor fi și la biletele pentru festivalurile de anul viitor. Prețurile vor fi chiar și cu 90% mai mici, iar primii 100 de cumpărători ai abonamentelor pentru festivalul din 2026 vor beneficia de un tarif exclusiv de numai 10 lei. Printre ofertele de nerefuzat se numără și un abonament pe viață la un festival care se desfășoară la noi în țară. Și prețul acestui din urmă abonament se anunță foarte avantajos.

Dacă e vorba de distracție, e vorba și despre sport. Astfel că acest retailer a pregătit echipamente sportive ale cluburilor de fotbal preferate la prețuri mult mai mici decât de obicei.

Ce produse cumpără cel mai des românii de Black Friday

La fel ca în anii trecuți, și anul acesta, carnea de porc va fi una dintre vedetele Black Friday. Peste 100 de tone de carne de porc vor fi scoase la vânzare cu reduceri semnificative. Când vine vorba despre bunurile cele mai vânate de români în Vinerea Neagră, nu poate lipsi aurul. 21 de tone din acest metal prețios vor fi disponibile pentru vânzare, cu prețuri mult mai mici decât în restul anului, potrivit Observator News.

Reduceri vor fi și la electrocasnice mici și mari, haine și încălțăminte, și, bineînțeles, la produsele de curățenie.

Ce buget alocă românii pentru Black Friday

Anul acesta, bugetul mediu al românilor pentru Black Friday este de peste 3.000 de lei. Românii nu doar că au așteptat această zi din an, dar și-au pus și bani deoparte pentru a-și putea îndeplini toate dorințele. Se pare că investițiile care urmează făcute în acest an ar urma să le depășească pe cele din anii precedenți.