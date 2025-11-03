B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse

Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse

B1.ro
03 nov. 2025, 20:25
Ce buget alocă, anul acesta, românii pentru Black Friday. Carnea de porc rămâne printre cele mai așteptate produse
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. Reducerea inedită de Black Friday, anunțată de un furnizor de energie electrică
  2. Ce produse cumpără cel mai des românii de Black Friday
  3. Ce buget alocă românii pentru Black Friday

Românii numără zilele care au rămas până la Black Friday. Chiar și cei care nu au o nevoie sau dorință anume sunt pregătiți să vâneze cea mai bună ofertă. Însă, toată această goană după reduceri este un teren propice pentru escrocherii. Din acest motiv, autoritățile recomandă maximă vigilență. 

Reducerea inedită de Black Friday, anunțată de un furnizor de energie electrică

Anul acesta, Black Friday vine cu o premieră pentru români. Cel mai mare retailer online din România pune la bătaie 1.000 de abonamente speciale la unul dintre principalii furnizori de energie. Cei acre vor achiziționa acest abonament beneficiază de o reducere de 100 de lei la factură, pentru primele șase luni, și un preț de 1 leu/kilowatt. Nici reducerile la panouri fotovoltaice nu lipsesc.

Reduceri vor fi și la biletele pentru festivalurile de anul viitor. Prețurile vor fi chiar și cu 90% mai mici, iar primii 100 de cumpărători ai abonamentelor pentru festivalul „Beach, please!” din 2026 vor beneficia de un tarif exclusiv de numai 10 lei. Printre ofertele de nerefuzat se numără și un abonament pe viață la un festival care se desfășoară la noi în țară. Și prețul acestui din urmă abonament se anunță foarte avantajos.

Dacă e vorba de distracție, e vorba și despre sport. Astfel că acest retailer a pregătit echipamente sportive ale cluburilor de fotbal preferate la prețuri mult mai mici decât de obicei.

Ce produse cumpără cel mai des românii de Black Friday

La fel ca în anii trecuți, și anul acesta, carnea de porc va fi una dintre vedetele Black Friday. Peste 100 de tone de carne de porc vor fi scoase la vânzare cu reduceri semnificative. Când vine vorba despre bunurile cele mai vânate de români în Vinerea Neagră, nu poate lipsi aurul. 21 de tone din acest metal prețios vor fi disponibile pentru vânzare, cu prețuri mult mai mici decât în restul anului, potrivit Observator News.

Reduceri vor fi și la electrocasnice mici și mari, haine și încălțăminte, și, bineînțeles, la produsele de curățenie.

Ce buget alocă românii pentru Black Friday

Anul acesta, bugetul mediu al românilor pentru Black Friday este de peste 3.000 de lei. Românii nu doar că au așteptat această zi din an, dar și-au pus și bani deoparte pentru a-și putea îndeplini toate dorințele. Se pare că investițiile care urmează făcute în acest an ar urma să le depășească pe cele din anii precedenți.

Tags:
Citește și...
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Eveniment
Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
Eveniment
Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
Eveniment
Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
Eveniment
Arest la domiciliu pentru Amalia Bellantoni, fostă candidată SOS. Ce spun anchetatorii despre incidentul violent (VIDEO)
Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
Eveniment
Horațiu Potra a cerut oficial să fie extrădat în România. Mercenarul n-a obținut protecția la care spera în Dubai
VictoryBet te învață cum să îți păstrezi calmul și echilibrul la jocurile de noroc
Eveniment
VictoryBet te învață cum să îți păstrezi calmul și echilibrul la jocurile de noroc
Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii
Eveniment
Doar 10 lei biletul la festivalul Beach, Please!, de Black Friday. De unde poți cumpăra și ce surprize mai pregătesc organizatorii
Transformă-ți casa într-un spațiu festiv cu produsele Leroy Merlin
Eveniment
Transformă-ți casa într-un spațiu festiv cu produsele Leroy Merlin
Magia sărbătorilor se plătește scump. Orașul din România unde o noapte de cazare ajunge la 1.500 de lei
Eveniment
Magia sărbătorilor se plătește scump. Orașul din România unde o noapte de cazare ajunge la 1.500 de lei
Surse: Motivul pentru care Horațiu Potra a cerut, de fapt, extrădarea în România. Ce au anunțat avocații
Eveniment
Surse: Motivul pentru care Horațiu Potra a cerut, de fapt, extrădarea în România. Ce au anunțat avocații
Ultima oră
20:32 - AUR o susține pe Anca Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei. Decizia s-a luat într-o ședință cu scântei
20:26 - Colegiul Medicilor actualizează standardele etice și profesionale. Cum protejează Codul pacienții și profesia medicală
20:20 - Jurnalistul Charlie Ottley a obținut cetățenia română. Britanicul așteaptă de cinci ani decizia autorităților de la București
19:46 - Statul dator la stat. ANAF vrea să recupereze în noiembrie peste 1,8 miliarde de euro de la companiile publice
19:33 - 4 miliarde de lei pentru bursele elevilor în 2025. Când intră banii în noiembrie
19:21 - Andreea Marin, mesaj plin de emoție despre revederea cu fiica sa, Violeta: „E mereu atât de frumos să fiu… mama ta!”
18:55 - Guvernul vrea să salveze șantierul naval Mangalia cu banii SAFE. Anunțul ministrului Radu Miruță
18:45 - Prințul William și Kate au câștigat procesul împotriva revistei Paris Match. Ce mesaj a transmis Palatul Kensington
18:37 - Caz revoltător la un centru pentru persoane cu dizabilități din Bihor. Pacientă filmată în timp ce era bătută de o angajată
18:30 - S-a descoperit cine dă „pe surse” ce se discută în Coaliție. Cine e „turnătorul” (VIDEO)