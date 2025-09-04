B1 Inregistrari!
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit" (VIDEO)

Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)

Traian Avarvarei
04 sept. 2025, 21:49
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Daniel David, ministrul Educației. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Daniel David, ministrul Educației, a vorbit joi, pentru B1 TV, despre bursele elevilor și olimpicilor. Acesta s-a referit și la planurile de viitor, când situația fiscal-bugetară a României va permite.

Cuprins

  • Ce a spus Daniel David despre bursele sociale
  • Ce a spus Daniel David despre celelalte burse
  • Care e valoarea burselor în noul an școlar

Ce a spus Daniel David despre bursele sociale

„Și în ceilalți ani bursele sociale aveau cea mai mare pondere, dar când s-a pus problema ”banii sunt mai puțini, în ce investim în zona burselor?”, argumentul meu a fost întâi acoperim nevoile sociale, bursele sociale pentru copii – ele vin pentru copiii din zona defavorizată și copii cu diverse probleme medicale – că învățământul preuniversitar e obligatoriu, iar interesul meu, ca ministru, e să am și să aduc copiii în școală, iar bursele sociale contribuie la acest lucru”, a declarat ministrul Educației, în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Ce a spus Daniel David despre celelalte burse

„Dar mă bucur, în același timp – ca om de centru-dreapta, sunt un om pentru meritocrație – că am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit, astfel încât vom reuși să acoperim mai multe burse de merit decât au fost discutate inițial când am discutat aceste demersuri, în luna iulie.

De asemenea, mă bucur că pentru olimpici am reușit să păstrăm premiile măcar. În condițiile în care ne stabilizăm fiscal-bugetar, trebuie să rediscutăm și acolo bursele de performanță, dar nu în acest an”, a mai afirmat Daniel David.

Care e valoarea burselor în noul an școlar

Amintim că Guvernul a aprobat recent metodologia de acordare a burselor pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu excepția elevilor din învățământul liceal militar:

  • bursă de merit (în cuantum de 450 de lei/lună)
  • bursă socială (300 de lei/lună)
  • bursă tehnologică (300 de lei/lună)
  • bursa pentru sprijinirea reintegrării școlare a mamelor minore (conform legii).
