Ce condiție neașteptată i-a impus un bărbat iubitei sale înainte de a o cere în căsătorie. Femeia nu s-a așteptat la așa ceva: „Sună cu adevărat rău”

Un bărbat i-a cerut partenerei sale de viață ceva neobișnuit în schimbul inelului de logodnă, moment în care tânăra a rămas complet surprinsă. Femeia a împărtășit întreaga experiență într-un videoclip postat pe .

Ce i-a impus un bărbat iubitei sale înainte să o ceară în căsătorie

Sydney Purl a recunoscut că are o relație de peste 2 ani cu un bărbat în vârstă de 37 de ani, medic de profesie. Ea a fost convinsă de către partenerul ei să facă o liposucție la picioare, pentru a primi o propunere de căsătorie. Bărbatul a suportat toate costurile , dar Sydney simte că, chiar și după operație, nu primește suficiente complimente și nu se simte iubită.

„Logodnicul meu m-a pus să fac o operație estetică înainte de a lua în considerare să se logodească cu mine. Pentru context, eu am 27 de ani, iar logodnicul meu are 37 de ani. El este medic și câștigă în jur de 500.000 de lire sterline pe an.

Știu că această declarație sună cu adevărat rău și vreau doar să spun că este foarte amabil. Îi ajută pe cei săraci și face multe pentru caritate, iar părinții lui sunt minunați. Ne înțelegem foarte bine și râdem mult împreună.

Ne bucurăm de compania celuilalt. Problema este că încă nu este atras de mine. Nu mă complimentează niciodată, nu mă atinge niciodată și nu îmi arată cu adevărat vreo afecțiune”, a povestit tânăra în timp ce se machia, notează .

Tânăra a cerut sfatul urmăritorilor ei pe rețelele sociale

Sydney a cerut sfaturi de la urmăritorii ei pe rețelele sociale după ce a dezvăluit că este studentă și depinde financiar de partenerul ei. Ea planifică nunta, un proces obositor pentru orice femeie.

Sydney se confruntă cu reproșuri constante din partea iubitului său, care o acuză că se plânge prea mult. Simte lipsa iubirii din partea lui și mulți consideră că ea face o greșeală dacă merge mai departe cu planurile lor de căsătorie. Unii îi sugerează să fugă, iar alții observă posibile semne de abuz în relație.