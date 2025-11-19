B1 Inregistrari!
Armata israeliană lansează noi atacuri în Liban. Loviturile vizează situri Hezbollah

Adrian Teampău
19 nov. 2025, 19:39
IDF Sursa foto: X / IDF
Armata israeliană a lansat o serie de atacuri asupra unor ținte din sudul Libanului. Mai multe clădiri în care se presupune că adăpostesc militanți Hezbollah au fost lovite de proiectilele IDF.

Mai multe clădiri din localități din sudul Libanului au fost lovite în urma unui nou val de atacuri lansate din Israel. Armata israeliană a avertizat locuitorii a două sate din regiunile din sud să evacueze zona, înainte de atacuri. Potrivit oficialilor de la Tel Aviv, atacurile au vizat situri ale organizației șiite Hezbollah, după cum relatează dpa și AFP.

Agenţia oficială de presă libaneză ANI a confirmat că două atacuri aeriene au vizat ținte din sate diferite, însă nu au fost raportate victime.

Forţele de Apărare Israeliene (IDF) au anunţat mai înainte, pe reţelele sociale, că „infrastructură militară Hezbollah” din satele Deir Kifa şi Shehour va fi  lovită. În postare, au fost enumerate mai multe clădiri care au fost luate la țintă. Oficialii militari au afirmat că aceste imobile au fost utilizate de Hezbollah. De asemenea, atacurile au vizat și locuințe adiacente.

IDF a transmis un avertisment în limba arabă pentru locuitori, atenționându-i că își pun viața în pericol dacă vor rămâne în zonă.

IDF susține că atacurile reprezintă o ripostă

Armata israeliană a transmis că atacurile au fost lansate ca răspuns la „încercările interzise ale grupării susţinute de Iran de a-şi consolida prezenţa în zonă”. O alertă similară a fost lansată de IDF și în urmă cu aproximativ două săptămâni. Această avertizare a declanşat panică în mai multe oraşe din sudul Libanului.

Atacurile au alimentat îngrijorările în rândul multor libanezi în legătură cu posibilitatea reluării conflictului dintre Israel şi Hezbollah.

Israelul şi Statele Unite fac presiuni pentru dezarmarea completă a Hezbollah. IDF lansează în mod regulat atacuri asupra sudului Libanului sub diferite pretexte. Aceasta cu toate că există un armistițiu, în vigoare, din noiembrie anul trecut. Israelul acuză Hezbollah că încearcă să-şi reconstruiască capacităţile militare şi continuă atacurile aproape zilnic.

