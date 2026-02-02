Cristian Tudor Popescu e de părere că minorii „ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții”, deoarece aceștia comunică prost cu ei sau nu comunică deloc și, astfel, „îi aruncă în brațele singurătății”.

Gazetarul a venit cu explicațiile în contextul în care șeful DSU, Raed Arafat, accesului minorilor sub 15-16 ani la rețelele sociale. Cătălin Predoiu (PNL), ministrul de Interne, a spus că nu e de acord deoarece „de principiu, nu sunt pentru interdicții” și „interzicerea e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”. Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, spune în schimb că „accesul minorilor să fie reglementat și controlat de autorități, precum și de părinți”.

CTP a argumentat de ce „singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani”.

Cristian Tudor Popescu nu e de acord cu opiniile lui Predoiu și Rogobete

„Nu înțeleg ce caută la ministerul Interdicțiilor un liber-schimbist ca dl Predoiu – Poliția și Jandarmeria se ocupă cu coerciția, inclusiv fizică, a celor care încalcă legile. Rețelele sus-menționate sunt cel puțin la fel de periculoase ca drogurile – de ce nu propune oengistul Predoiu liberalizarea consumului de droguri pentru minori? Mai spune vehiculatul nou șef al SRI că „Interzicerea e foarte greu de aplicat cu mijloacele din prezent”. Păi, „nu trebuie să inventăm apa caldă”, cum observă dl Rogobete, putem să vedem Australia, Franța, Marea Britanie sau Norvegia. Sau cum se pregătește UE să legifereze și să aplice la comun restricționarea accesului minorilor la internet. Cât despre avertismentul aceluiași Predoiu cum că „Interzicând, intrăm pe un drum periculos care duce direct către o lume orwelliană”, d-sa nu bagă de seamă că suntem deja într-o lume orwelliană, în care Big Brother este Internetul…

Părinții sunt văzuți de ministrul Sănătății ca factor activ de legiferare și supraveghere a accesului copiilor lor. Mi se pare o neînțelegere: părinții nu sunt soluția, sunt problema. Dureros de mulți dintre ei s-au intoxicat cu TikTok și i-au votat pe Dumnezeilă și tortelierul Simion.

Și proiectul lui Raed Arafat îi ține de responsabili pe părinți: „Este interzisă furnizarea de servicii online minorului cu vârsta mai mică de 16 ani fără validarea prealabilă a acordului parental”. Vor fi acești părinți de acord cu interzicerea accesului odraslelor?”, a scris gazetarul, pe Facebook.

Cum argumentează CTP „interzicerea severă, fie și temporară” a rețelelor sociale în cazul copiilor

Cristian Tudor Popescu a explicat apoi de ce crede că problema e la părinți și la lipsa de comunicare a acestora cu copiii. Școala n-ar fi o soluție deoarece „sistemul Educației din România este praf și pulbere”.

„În opinia mea, copiii ajung să se drogheze cu telefonul și cu stupefiante, ajung să omoare, din pricina relației cu părinții. Care îi aruncă în brațele singurătății și monștrilor ei deoarece comunică prost sau deloc cu cei pe care i-au adus pe lume fără să știe exact de ce. Asemenea genitori nu mai pot să-i îndrepte pe calea cea bună, nu mai pot să-i ajute decât, eventual, cumpărându-le la 18 ani un bolid de lux cu care să ucidă pe străzi și plătind apoi avocați care să-i facă scăpați.

Dl Predoiu consideră că soluția este educarea. Frumos, dar sistemul Educației din România este praf și pulbere. Produce un număr impresionant de analfabeți funcțional și violențe în școală – peste 1.600 numai anul trecut. Chiar dacă, prin absurd, s-ar începe de mâine reformarea eficace a Educației, 10 ani e un termen optimist pentru a obține rezultate semnificative. Or, avem, în clipa de față, generații de copii și adolescenți contaminați sau în curs de. Asta pentru că, de ani de zile, stăpânirea nu a arătat vreun interes reglementării accesului la net.

Aceasta fiind situația critică, creată de adulți, nu de copii, singura soluție de încercat este interzicerea severă, fie și temporară, pentru câțiva ani”, a mai scris gazetarul Cristian Tudor Popescu, pe Facebook.