Prima întâlnire este mereu un moment special, emoționant, dar și puțin stresant. Fiecare detaliu contează, de la locație și conversație până la felul în care te îmbraci. Specialiștii spun că alegerea culorilor potrivite poate transmite mesaje subtile și poate influența modul în care ești perceput. Cu alte cuvinte, hainele pe care le alegi pot face diferența între o

Ce culoare avantajează cel mai mult femeile

Potrivit Mariei Avgitidis, expertă în relații și fondatoarea unei agenții matrimoniale din New York, femeile ar trebui să opteze pentru haine în nuanțe de verde la prima întâlnire. Alegerea acestei culori nu este întâmplătoare: verdele simbolizează un nou început, prosperitate și echilibru, fiind asociat și cu ideea de viață și creștere, conform

În plus, verdele se potrivește cu majoritatea tonurilor de piele și are capacitatea de a atrage complimente. Este o culoare prietenoasă, vibrantă și transmite un mesaj pozitiv, arătând că ești deschisă, optimistă și pregătită să cunoști pe cineva nou.

Ce ar trebui să poarte bărbații la prima întâlnire

Dacă pentru femei verdele este vedeta, pentru bărbați specialista recomandă culoarea violet. Aceasta transmite deschidere, căldură și accesibilitate, exact calitățile care pot face o primă impresie bună. Nuanțele de lila sau mov pastelat sugerează că ești o persoană prietenoasă și sigură pe sine, iar acest lucru atrage automat atenția.

De asemenea, dacă nu ai haine verzi sau violet, nuanțele de albastru sau galben pot fi alternative excelente. Acestea sunt culori asociate cu încrederea, calmul și pozitivitatea, trăsături importante la o primă întâlnire.

Ce culori ar trebui evitate

Deși negrul este considerat elegant și clasic, experta recomandă să îl eviți la prima întâlnire. Această culoare poate transmite distanță sau rigiditate, lucruri care nu sunt de dorit atunci când scopul este să creezi o conexiune relaxată.

La fel, roșul, deși simbolizează pasiune și atracție, poate fi prea intens pentru prima întâlnire. Mai bine păstrează o ținută roșie pentru ocaziile viitoare, când relația s-a mai conturat.