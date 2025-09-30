B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună

Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună

Elena Boruz
30 sept. 2025, 15:32
Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce culoare avantajează cel mai mult femeile
  2. Ce ar trebui să poarte bărbații la prima întâlnire
  3. Ce culori ar trebui evitate

Prima întâlnire este mereu un moment special, emoționant, dar și puțin stresant. Fiecare detaliu contează, de la locație și conversație până la felul în care te îmbraci. Specialiștii spun că alegerea culorilor potrivite poate transmite mesaje subtile și poate influența modul în care ești perceput. Cu alte cuvinte, hainele pe care le alegi pot face diferența între o întâlnire reușită și una ratată.

Ce culoare avantajează cel mai mult femeile

Potrivit Mariei Avgitidis, expertă în relații și fondatoarea unei agenții matrimoniale din New York, femeile ar trebui să opteze pentru haine în nuanțe de verde la prima întâlnire. Alegerea acestei culori nu este întâmplătoare: verdele simbolizează un nou început, prosperitate și echilibru, fiind asociat și cu ideea de viață și creștere, conform Dailymail.

În plus, verdele se potrivește cu majoritatea tonurilor de piele și are capacitatea de a atrage complimente. Este o culoare prietenoasă, vibrantă și transmite un mesaj pozitiv, arătând că ești deschisă, optimistă și pregătită să cunoști pe cineva nou.

Ce ar trebui să poarte bărbații la prima întâlnire

Dacă pentru femei verdele este vedeta, pentru bărbați specialista recomandă culoarea violet. Aceasta transmite deschidere, căldură și accesibilitate, exact calitățile care pot face o primă impresie bună. Nuanțele de lila sau mov pastelat sugerează că ești o persoană prietenoasă și sigură pe sine, iar acest lucru atrage automat atenția.

De asemenea, dacă nu ai haine verzi sau violet, nuanțele de albastru sau galben pot fi alternative excelente. Acestea sunt culori asociate cu încrederea, calmul și pozitivitatea, trăsături importante la o primă întâlnire.

Ce culori ar trebui evitate

Deși negrul este considerat elegant și clasic, experta recomandă să îl eviți la prima întâlnire. Această culoare poate transmite distanță sau rigiditate, lucruri care nu sunt de dorit atunci când scopul este să creezi o conexiune relaxată.

La fel, roșul, deși simbolizează pasiune și atracție, poate fi prea intens pentru prima întâlnire. Mai bine păstrează o ținută roșie pentru ocaziile viitoare, când relația s-a mai conturat.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Eveniment
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Eveniment
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Eveniment
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!
Eveniment
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!
Corupția rămâne principala problemă a României. Raportul Departamentului de Stat al SUA desființează Justiția
Eveniment
Corupția rămâne principala problemă a României. Raportul Departamentului de Stat al SUA desființează Justiția
Românii pot beneficia de banii din programul „Rabla 2025” pentru mașini hibride sau pe benzină, chiar dacă bugetul s-a epuizat. Ce spun reprezentanții AFM
Eveniment
Românii pot beneficia de banii din programul „Rabla 2025” pentru mașini hibride sau pe benzină, chiar dacă bugetul s-a epuizat. Ce spun reprezentanții AFM
Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Eveniment
Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
SEO pentru afaceri locale: semnale care contează în cartier
Eveniment
SEO pentru afaceri locale: semnale care contează în cartier
Spune STOP căderii părului! Care sunt secretele unui păr puternic toamna
Eveniment
Spune STOP căderii părului! Care sunt secretele unui păr puternic toamna
Ultima oră
16:06 - Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
16:05 - Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
15:59 - Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
15:59 - Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
15:49 - „Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament
15:42 - Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
15:42 - Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
15:37 - Biserica Ortodoxă Română introduce noi sărbători și sfinți. Ce hotărâri a luat Sfântul Sinod
15:22 - Combinatul Siderurgic Galați și-ar putea schimba proprietarul. Un important afacerist, interesat de achiziție
14:59 - Cât costă cel mai scump hamburger din lume. Clienții semnează contracte de confidențialitate ca să-l guste