Metoda „Porumbelul”, folosită de hoți. Infractorii își diversifică constant strategiile pentru a păcăli oamenii și a intra în casele lor. Unii se prezintă drept rude, alții pretind că sunt vecini care vând produse, iar alții inventează situații bizare, cum ar fi un porumbel blocat în coșul de fum. Chiar și locuințele echipate cu camere de supraveghere nu îi descurajează.

Hoții nu recurg la forță, ci se bazează pe pretexte convingătoare, pe încrederea rapidă a victimelor și pe reacții impulsive, fără să verifice atent identitatea persoanelor.

Metoda „Porumbelul”, folosită de hoți. Cum sunt păcăliți oamenii

Un caz surprins de camerele de supraveghere arată mai multe persoane prezentându-se ca vecini care vând produse alimentare și intră într-un bloc. Profitând de moment, au furat aproape 2.500 de lei înainte de a părăsi imobilul.

În altă situație, suspecții s-au dat drept trimiși de rude pentru a livra pește, au cerut sume mai mari decât valoarea reală. Odată pătrunși în locuință, urmau să identifice unde sunt depozitați banii și să îi sustragă. Imagini arată cum o femeie ia bani dintr-un dulap și îi ascunde în poșetă înainte de a pleca.

Cum funcționează metoda „Porumbelul”

O altă tehnică folosită este denumită metoda „Porumbelul”. Hoții bat la uși și cer să intre sub pretextul că un porumbel a rămas blocat în podul casei. În timp ce unul verifică presupusul porumbel, ceilalți fură bunuri de valoare sau bani din locuință.

De regulă, victimele vizate sunt persoane vulnerabile sau vârstnice. Într-un caz recent din , infractorii au furat 52.000 de lei.

„Doi dintre bărbaţi ar fi pătruns fără drept într-un imobil din Cluj-Napoca, profitând de vârsta înaintată a persoanei vătămate, respectiv un bărbat de 89 de ani, pe care l-ar fi indus în eroare sub pretextul unei situaţii nereale, respectiv faptul că un porumbel le-ar fi rămas blocat în podul imobilului acestuia”, a declarat Iulian-Florin Timșa, purtător de cuvânt al IPJ Cluj, potrivit .

Ce recomandă autoritățile pentru a evita astfel de fraude

Anchetatorii atrag atenția că aceste metode sunt bine planificate și adaptate profilului victimei.

„Vă recomandăm să nu permiteţi accesul în locuinţe persoanelor necunoscute indiferent de povestea prezentată. Nu luaţi decizii sub presiune şi nu vă lăsaţi convinşi de urgenţe fabricate. Nu oferiţi date personale, informaţii despre bunurile din casă sau sume de bani unor persoane pe care nu le cunoaşteţi”, a declarat Crina Eșanu, purtător de cuvânt al Poliţiei Capitalei.

Prudența și verificarea atentă a persoanelor rămân cele mai sigure metode de protecție. Specialiștii subliniază că infractorii își adaptează constant tehnicile și se bazează pe reacțiile rapide sau emoționale ale oamenilor.