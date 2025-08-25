Ministerul Educației anunță noi schimbări la sistemul de acordare al burselor, la două luni după ce regulile au suferit modificări.

În urmă cu două săptămâni, Ministerul Educației convenea că doar primii 15% dintre elevii unei clase, în ordinea rezultatelor, vor beneficia de burse. Acum, s-a convenit ca toți elevii care au media egală cu ultimul copil care primește bursă, să intre pe lista beneficiarilor, chiar dacă numărul lor va depăși 15%.

De altfel, vor primi burse de merit și liceenii care au intrat în clasa a IX-a fără să susțină , ci pe baza obținerii primului loc pe țară la olimpiade sau locului I, II sau III la concursuri internaționale. Aceștia vor face parte din lista beneficiarilor, deși bursele olimpice și de excelență au fost desființate.

Estimativ, numărul beneficiarilor burselor de merit va crește cu câteva zeci de mii, potrivit .

Ce criteriu trebuie să îndeplinească un elev pentru a primi bursă socială

Între timp, s-au stabilit și criteriile pe baza cărora se acordă bursele sociale: venitul net lunar pe membru de familie nu trebuie să depășească 1.287,5 lei, adică jumătate din salariul minim net pe .