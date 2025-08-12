B1 Inregistrari!
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează

Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează

George Lupu
13 aug. 2025, 00:09
Ce salariu colosal a avut Dumitru Dragomir la Ligă pe lună. Acum ia o pensie la care toți bătrânii visează
Dumitru Dragomir. Sursa foto: Captură video - FANATIK RO / YouTube

Fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, a dezvăluit recent ce salariu încasa în perioada mandatului său și ce pensie primește în prezent.

Cuprins

  • Ce salariu încasa Dumitru Dragomir
  • Ce pensie câștigă Dumitru Dragomir

Ce salariu încasa Dumitru Dragomir

Dragomir a condus LPF între 1996 și 2013, perioadă în care câștiga peste 30.000 de dolari lunar. După plecarea din funcție, afirmă că nu a avut probleme financiare, beneficiind în prezent de trei pensii – contributivă, parlamentară și viageră din fotbal – care însumează aproximativ 5.000 de euro pe lună.

Dumitru Dragomir: N-am avut sincope financiare în ultimii 10 ani. Deci când m-au dat afară de la Liga, făcându-mi un foarte mare bine, chiar dacă la Liga aveam un salariu demențial.

Dan Diaconescu: Ce salariu aveați, ne puteți spune?

Dumitru Dragomir: 30 și ceva de mii de dolari.

Dan Diaconescu: Pe lună?

Dumitru Dragomir: Pe lună.

Ce pensie câștigă Dumitru Dragomir

Dan Diaconescu: Și în baza astea a venit pensia cât acum?

Dumitru Dragomir: Adunată cu cea de la Parlament, 5.000 de euro. Dar am plătit aproape 10 ani câte 6.000 de dolari pe lună. Adică nu e o pensie de aia nesimțită specială, e o pensie rezultată în urma banului. Dar cu toate astea, le recomand guvernanțile noștri, am mai spus-o și o repet, două categorii de servicii, să zic așa, ar trebui să nu se lege de medici și de judecători (n.r referitor la tăierea pensiilor speciale).

Fostul oficial a mai spus că din cei 5.000 de euro cheltuie circa 2.000, restul banilor fiind direcționați către nepoți sau economii, potrivit cancan.ro.

„Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată. Aș putea trăi, fără să exagerez cu nimic, împreună cu nevasta mea, dacă aș plăti chiria și medicația, că suntem bătrâni, n-aș cheltui mai mult de 5.000-6.000 de lei pe lună. Niciodată nu am bani, pentru că atunci când am dau la nepoți”, a dezvăluit fostul președinte LPF în cadrul unui interviu.

Fostul șef al LPF spune că pensiile sale sunt „legale toate”.

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a declarat acesta

