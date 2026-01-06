B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Câte zile e bine să bei Agheasma Mare și cum trebuie depozitată corect. Reguli și tradiții ortodoxe

Câte zile e bine să bei Agheasma Mare și cum trebuie depozitată corect. Reguli și tradiții ortodoxe

Ana Maria
06 ian. 2026, 13:15
Câte zile e bine să bei Agheasma Mare și cum trebuie depozitată corect. Reguli și tradiții ortodoxe
Sursa foto: Inquam Photos / Lavinia Cioaca
Cuprins
  1. Ce reprezintă Agheasma Mare și de ce este specială
  2. Când este recomandat să consumăm Agheasma Mare
  3. Este adevărat că Agheasma Mare se amestecă cu aghiasma mică?
  4. Cum păstrăm corect agheasma

La fiecare început de an, credincioșii ortodocși aduc acasă sticluțe cu Agheasma Mare, apă sfințită cu ocazia Bobotezei, sărbătoarea care comemorează Botezul Domnului în râul Iordan.

Ce reprezintă Agheasma Mare și de ce este specială

Această apă sfântă poartă o încărcătură spirituală aparte, fiind considerată un har care aduce binecuvântare atât celor ce o consumă, cât și celor care o folosesc pentru a-și stropi casa sau pe cei dragi.

Agheasma Mare se deosebește de cea mică prin solemnitatea și intensitatea slujbei de sfințire, care include rugăciuni și cântări speciale ce evocă direct Botezul lui Iisus. Originile acestui ritual se regăsesc în Ierusalim și s-au răspândit în Antiohia, Constantinopol și în Asia Mică, având o vechime impresionantă.

Când este recomandat să consumăm Agheasma Mare

Este indicat ca Agheasma Mare să fie consumată în primele opt zile după Bobotează, adică între 6 și 14 ianuarie, de preferință pe stomacul gol, înainte de a primi anafura. În această perioadă, nu este necesară spovedania sau ținerea postului pentru a beneficia de efectele sale.

Acest interval de opt zile are o simbolistică profundă, reprezintă veșnicia și desăvârșirea spirituală. După această perioadă, consumul Agheasmei Mari este permis doar cu binecuvântarea preotului și implică respectarea postului și spovedaniei. Excepții pot fi făcute în situații de boală sau neputință, la recomandarea clericului, potrivit Cancan.

Este adevărat că Agheasma Mare se amestecă cu aghiasma mică?

Există o credință greșită conform căreia puterea aghiasmei se amplifică dacă sticlele de apă sfințită sunt amestecate. Realitatea este că Agheasma Mare nu trebuie combinată cu aghiasma mică sau cu alte recipiente adunate din mai multe biserici. Fiecare sticlă este încărcată individual cu harul Duhului Sfânt, iar efectele sale nu se cumulează prin amestec.

Această apă sfântă are puterea de a curăța sufletul și trupul, de a proteja locuința împotriva energiilor negative și de a vindeca boli, sprijinind credinciosul în lupta sa spirituală.

Cum păstrăm corect agheasma

Pentru ca Agheasma Mare să-și păstreze proprietățile, ea trebuie adusă în recipiente curate, cu dop bine închis și depozitată într-un loc uscat. Dacă apa începe să capete un miros neplăcut, acest lucru indică impurități intrate în sticlă sau o curățare insuficientă. În acest caz, apa sfințită nu se aruncă în chiuvetă sau la gunoi, ci se toarnă într-o apă curgătoare, pe pământ sau la rădăcina unui copac, urmând astfel tradiția de a păstra sfințenia apei.

Tags:
Citește și...
Un fermier din România oferă gratuit toată varza rămasă: „Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând”. Iată unde poate fi găsit (VIDEO)
Eveniment
Un fermier din România oferă gratuit toată varza rămasă: „Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând”. Iată unde poate fi găsit (VIDEO)
Arad: Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje
Eveniment
Arad: Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică
Eveniment
Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz
Eveniment
Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz
O mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Șase persoane, dintre care 4 copii, au fost salvate de pompieri. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
Eveniment
O mașină s-a răsturnat în albia râului Bistrița. Șase persoane, dintre care 4 copii, au fost salvate de pompieri. Cum s-a produs accidentul (FOTO, VIDEO)
Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
Eveniment
Scandal la Spitalul de Urgență Pitești. Prefecta județului Argeș a intrat peste rând. Tot ea e nemulțumită și îi ceartă pe pacienți
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Eveniment
Zeci de intervenții Salvamont în doar 24 de ore, pe fondul vremii extreme. Ce riscuri îi așteaptă pe turiștii care merg pe munte
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Eveniment
Umanitatea în era tehnologiei. Ce nu poate copia niciun algoritm
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Eveniment
Situație critică într-un județ din România, după ninsorile abundente: Mii de oameni au rămas, de vineri, fără curent electric
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
Eveniment
Reacția unei americance stabilită în Oradea, când a văzut preotul la ușă cu Boboteaza: „Nu vreau să fiu nepoliticoasă, dar…” (VIDEO)
Ultima oră
14:28 - Un fermier din România oferă gratuit toată varza rămasă: „Din păcate, anul acesta, nu am avut la cine să o vând”. Iată unde poate fi găsit (VIDEO)
14:23 - Supărare mare în familia lui Gigi Becali: „L-am iubit ca pe un frate, dar am aflat ce a făcut. Nu mai am încredere în niciun om!”
14:19 - Sute de turiști europeni și americani, blocați pe insula Socotra din Yemen. Ce a adus la această situație de urgență
14:08 - Secretul siluetei perfecte la 41 de ani. Claudia Pavel se menține în formă cu yoga și alimentație vegană
13:59 - Arad: Doi bărbați au murit după ce s-au aruncat de pe un bloc cu 10 etaje
13:56 - Revenim la serviciul militar obligatoriu? Ce spun românii despre armată și relațiile cu SUA și Rusia
13:55 - Alertă: Nestle a retras mai multe loturi de lapte praf pentru sugari. Produsele pot conține o toxină periculoasă
13:40 - Cod galben de inundații pe râuri din șase județe pentru următoarele zile. Ce zone sunt vizate de avertizarea hidrologică
13:38 - Cătălin Scărlătescu și-a asumat noua relație și a publicat prima fotografie cu actuala iubită, în vacanța lor din Mexic. Cine e tânăra (FOTO)
13:33 - Tragedie de Revelion: o femeie a murit după ce s-a înecat cu un desert tradițional. Nu este singurul caz