Tradiții și obiceiuri de Bobotează. Sărbătorită anual pe 6 ianuarie, Boboteaza, cunoscută și ca Epifania sau Teofania, marchează Botezul Domnului Iisus Hristos în râul Iordan. Este una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății, care simbolizează arătarea Sfintei Treimi și începutul activității publice a Mântuitorului.

Pentru credincioși, Boboteaza este o zi a curățirii sufletești, a protecției divine și a reînnoirii spirituale, în jurul căreia s-au păstrat numeroase tradiții, atât în mediul rural, cât și în orașe.

Tradiții și obiceiuri de Bobotează. Ce se face, conform tradițiilor populare

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri de Bobotează este sfințirea apei, numită Agheasma Mare. Aceasta este considerată sfântă și vindecătoare, fiind păstrată în gospodării și folosită pe tot parcursul anului, în momente de nevoie.

În multe zone din țară, preoții merg cu Boboteaza din casă în casă, sfințind locuințele și curțile. Se crede că agheasma aduce sănătate, belșug și liniște și protejează casa de rele și boli.

Un alt obicei important este postul din ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie. Mulți credincioși aleg să țină post negru până la sfințirea apei, ca formă de purificare și pregătire sufletească.

În tradiția populară, fetele nemăritate obișnuiau să facă ritualuri pentru aflarea ursitului. Acestea își puneau busuioc sub pernă. Totodată, se spune că vremea de Bobotează este un semn pentru anul care urmează. Spre exemplu, gerul anunță un an bogat și roditor.

Cum este marcată Boboteaza la biserică

La biserică, Boboteaza este prăznuită printr-o slujbă solemnă, una dintre cele mai importante din calendarul ortodox. După Sfânta Liturghie are loc Slujba Aghesmei Mari, diferită de cea obișnuită prin rugăciuni și semnificație.

Momentul central îl reprezintă , care amintește de botezul lui Iisus și de coborârea Duhului Sfânt. Credincioșii iau agheasmă și o consumă pe nemâncate, timp de opt zile sau ori de câte ori simt nevoia, cu credință.

În multe localități are loc și aruncarea crucii în apă, în râu, lac sau mare. Cei care se aruncă să recupereze crucea sunt considerați binecuvântați, iar gestul simbolizează curățirea apelor și reînnoirea spirituală a comunității.

Ce este interzis să faci pe 6 ianuarie

Boboteaza este considerată sărbătoare mare, iar tradiția spune că în această zi nu se muncește. Nu se spală haine, nu se face curățenie și nu se desfășoară activități gospodărești grele, deoarece se crede că acestea pot aduce ghinion și boală, potrivit .

De asemenea, este o zi în care trebuie evitate certurile, supărările și vorbele grele. Se spune că cei care se ceartă de Bobotează vor avea un an plin de conflicte.

Un alt obicei popular spune că nu este bine să împrumuți lucruri din casă, pentru a nu pierde norocul și sporul. Nici gunoiul nu se aruncă, pentru a nu alunga binele din gospodărie.

Totodată, Boboteaza nu este o zi pentru petreceri zgomotoase sau consum excesiv de alcool, fiind o sărbătoare a liniștii, rugăciunii și respectului față de cele sfinte