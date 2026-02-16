B1 Inregistrari!
Ce este jackpotul Golden Coins Link de la Amusnet, furnizorul celebru deja pentru Jackpot Cards

16 feb. 2026, 11:55
Amusnet Interactive este una dintre companiile care oferă o gamă variată de sloturi online cu jackpot progresiv. În colecția celor de la Amusnet s-a adăugat recent și Golden Coins Link, un jackpot conectat la mai multe sloturi online, cu scopul de a adăuga și mai multă distracție.

Conform unui comunicat oficial al celor de la Amusnet Interactive, acest jackpot progresiv se remarcă prin faptul că este declanșat mai des și oferă funcții dinamice.

„Golden Coins Link reflectă angajamentul Amusnet de a oferi soluții de înaltă calitate, centrate pe jucător, care ajută rețeaua sa globală de parteneri să crească și să aibă succes într-un mediu competitiv. Cu mecanicile sale captivante de joc și integrarea fără probleme, sistemul este pregătit să aducă un plus de emoție în portofoliile cazinourilor online.

În centrul Golden Coins Link se află bonusul Hold & Spin, în cadrul căruia jucătorii colectează simboluri speciale cu șansa de a obține câștiguri mari. Completarea grilei activează Roata Multiplicator, oferind oportunitatea de a înmulți câștigurile până la 10x sau de a obține unul dintre jackpoturile de top Major sau Grand. Comparativ cu alte sisteme de jackpot, Golden Coins Link se remarcă printr-o frecvență mai mare de declanșare, oferind o experiență mai palpitantă și mai recompensatoare”, este mesajul celor de la Amusnet.

Acest jackpot este împărțit în două categorii. Jackpoturile Mini și Minor sunt fixe și cuantumul lor nu este modificat, indiferent când au fost câștigate ultima dată. În schimb, jackpoturile Major și Grand cresc continuu, cu fiecare spin efectuat în jocurile la care sunt conectate. Conform formatului, o mică parte din fiecare spin este direcționată către fondul total de premiere.

Jocuri conectate la Golden Coins Link de la Amusnet:

Inițial, cei de la Amusnet au început acest jackpot cu cinci jocuri conectate, dar feedbackul primit a făcut ca lista să fie extinsă. În prezent, sunt 14 jocuri conectate la Golden Coins Link, toate și disponibile pe platformele cu sloturi online Romania. Lista completă este următoarea:

  • Art of Gold
  • 40 Power Hot
  • 40 Extra Crown
  • 100 Bulky Dice
  • 40 Bulky Fruits
  • 40 Mystic Gem
  • 20 Glossy Hot
  • 40 Bulky Dice
  • 100 Power Hot
  • 40 Art of Gold Dice Edition
  • 100 Bulky Fruits
  • 40 Extra Crown Classic Dice
  • 100 Power Hot Dice Edition
  • 40 Power Hot Dice Edition

De ce sunt populare sloturile online cu jackpot?

Sloturile online cu jackpot adaugă un plus de distracție acțiunii în sine. Utilizatorii sunt conștienți că în orice moment pot intra într-o rundă care să le aducă beneficii suplimentare. În plus, ei nu trebuie să facă nimic în plus față de jocul obișnuit, ceea ce reprezintă un avantaj.

Încă de când au fost create, sloturile cu jackpot au stârnit interesul jucătorilor, având în vedere că au și un grad de imprevizibilitate destul de mare. În plus, în cazul sloturilor conectate la Golden Coins Link se poate observa că formatul este unul simplu, clasic. Nu sunt jocuri complicate, ci se merge pe o rețetă bine definită, în care simbolurile principale sunt fructele, coroanele și clopoțeii, la care se adaugă zarurile în unele variante.

În cazul în care ești interesat să te distrezi la sloturi cu jackpot, ține cont că responsabilitatea trebuie să rămână pe primul loc. Oricât de tentante ar fi aceste jackpoturi, nu există soluții pentru a le declanșa. Acest lucru se întâmplă pur aleatoriu și, indiferent de miza pe care joci, nu ai cum să controlezi rezultatul final. Din acest motiv, stabilește un buget clar, respectă-l și evită deciziile impulsive, deoarece nu aduc niciun beneficiu pe termen lung. Înainte de orice, nu uita să pui accent pe distracție.

