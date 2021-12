Ce este Magnet Fishing și cum să începeți?

Magnet fishing este un hobby interesant si ieftin, potrivit pentru aproape toate categoriile de vârstă și o oportunitate de a petrece timp de calitate în natură, într-un mod cu adevărat deosebit. Pescuitul cu magneți vă oferă posibilitatea de a trăi fiorul vânătorilor de comori și entuziasmul de a descoperi ce se ascunde sub luciul apei, în ideea că ceea ce veți descoperi poate fi ceva cu adevărat special și care merită păstrat.

Magnet fishing este un hobby a cărui popularitate este într-o continuă creștere și pe bună dreptate, de altfel. Această activitate este o modalitate excelentă de a vă bucura de momente liniștite în aer liber sau de a trăi experiențe unice în familie. Nu sunt multe activități similare pescuitului cu magneți și, deși este o activitate simplă, există câteva lucruri ce trebuie luate în considerare atunci când o încercați pentru prima dată.

Magnet fishing – cum începeți?

Magnet fishingul este o activitate similară cu cea a detectării de metale, în care căutarea obiectelor se face pe uscat, cu ajutorul unui detector de metale. Pescuitul cu magneți presupune descoperirea de obiecte metalice pe fundul unui corp de apă, folosind o frânghie și un magnet puternic.

Pentru a vă configura echipamentul de magnet fishing, veți avea nevoie de câteva obiecte. Spre deosebire de pescuitul cu undița, în cazul magnet fishingului aveți nevoie de un magnet puternic pe post de cârlig și de o frânghie rezistentă în loc de gută. Iată ce ar trebui să includă echipamentul standard al unui pasionat de magnet fishing:

⦁ un magnet cu o forță de tracțiune de cel puțin 300 kg

⦁ o frânghie rezistentă, de cel puțin 15 m lungime

⦁ un con anti-blocare

⦁ un cârlig

⦁ o pereche de mănuși speciale

Pentru a pescui cu magneți este nevoie să faceți tot posibilul pentru a vă crește șansele de a găsi obiecte din metal și, bineînțeles, să aveți o doză suficientă de curiozitate și răbdare în acest sens. Magnet fishingul oferă o satisfacție mai rapidă în ceea e privește realizarea de capturi, decât în cazul pescuitului clasic. Odată lansat magnetul în apă, șansele să prindeți ceva sunt destul de mari, căci practic orice obiect din metal existent pe fundul apei se va atașa aproape instantaneu de acesta.

De ce fel de magneți aveți nevoie pentru magnet fishing?

Pentru o sesiune reușită de magnet fishing, aveți nevoie de un magnet extrem de puternic. Cel mai indicat ar fi să achiziționați cel mai puternic magnet pe care îl puteți manevra. De reținut că forța de tracțiune a magnetului se manifestă la capacitate maximă numai atunci când obiectul din metal are o suprafață perfect plată, de care acesta să se poate atașa. Chiar și așa, un astfel de contact poate fi destul de dificil de realizat, căci obiectele care stau de mult timp pe fundul unui lac tind să acumuleze destul de multe reziduuri, precum sol, vegetație, alge, rugină etc. În plus, obiectul în sine poate să nu fie plat, acesta fiind un alt motiv pentru care este recomandat să achiziționați un magnet de o putere cât mai mare, care să compenseze pentru toate aceste iregularități.

Cel mai bun magnet de utilizat pentru magnet fishing este un magnet din neodim, deoarece forma sa relativ compactă poate avea o forță de tracțiune uriașă. Magneții din neodim sunt magneți din “pământuri rare”, care au în compoziție un aliaj de NdFeB (neodymium, fier și bor) și sunt considerați a fi unii dintre cei mai puternici magneți disponibili. Este foarte important să manevrați cu precauție acest tip de magneți, căci pot provoca răni sau deteriora aparatele electronice. De asemenea, nu se recomandă sub nicio formă alăturarea a doi astfel de magneți, deoarece aceștia se pot sparge din cauza forței extrem de mari pe care o exercită.

Care este cel mai bun tip de frânghie pentru magnet fishing?

În afară de un magnet puternic, veți avea nevoie de o frânghie bună pentru a putea practica magnet fishingul. Vă recomandăm să obțineți o frânghie care să aibă o lungime de cel puțin 15 de metri, o lungime suficientă pentru pescuit în ape puțin adânci și în majoritatea locurilor. Dacă știți cu certitudine că apa în care urmează să pescuiți este foarte adâncă, atunci puteți folosi o frânghie de 30 de metri.

Cel mai recomandat tip de frânghie este frânghia de poliester și nu cea din nailon, datorită rezistenței sale ridicate la umezeală și a timpului scurt de uscare după utilizare. Frânghia din poliester nu este elastică precum cea din nailon, ceea ce facilitează manevrarea magnetului în apă și simplifică procesul de scoatere la suprafață a obiectelor. O astfel de frânghie cântărește de patru mai puțin decât o cordelină din nailon, astfel că este mult mai ușor de aruncat și de tras afară din apă.

Unde puteți practica magnet fishing?

Pescuitul cu magneți se poate practica aproape în orice loc în care se găsește un corp de apă, fie că este vorba de lacuri, râuri, iazuri, pârâuri, baraje, canale sau canalizări. Zonele cu cel mai mare potențial sunt cele urbane, adică locurile pe care oamenii le vizitează frecvent și sunt accesibile pe jos. Nici zonele rurale și mai puțin bătute de om nu sunt de neglijat. Aici aveți șanse mai mari să descoperiți comori interesante, ce zac netulburate pe fundul apelor de foarte multă vreme.