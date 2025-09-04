Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său

Câinii comunică cu stăpânii lor prin diferite moduri. Ei nu se bazează doar pe sunete, ci și prin gesturi mai subtile. Iată ce vor să spună când se întind în fața prietenilor umani.
Patrupezii se exprimă prin diverse moduri: expresii faciale ( ochii, urechile și gura transmit emoții), poziția corpului (semnale de joacă, relaxare sau stres), mișcările cozii (bucurie, teamă sau curiozitate).
Medicii veterinari spun că întinderea este un comportament instinctiv și are mai multe semnificații, conform Click.
Semnificațiile acestui gest sunt următoarele:
În orice caz, acest gest este un indicator pozitiv și înseamnă că animalul este calm, are încredere în tine, îți recunoaște autoritatea și afecțiunea și îți transmite că este pregătit să interacționeze.