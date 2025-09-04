B1 Inregistrari!
Veterinarii au explicat ce înseamnă când un câine se întinde în fața stăpânului său

Selen Osmanoglu
04 sept. 2025, 09:57
Câinii comunică cu stăpânii lor prin diferite moduri. Ei nu se bazează doar pe sunete, ci și prin gesturi mai subtile. Iată ce vor să spună când se întind în fața prietenilor umani.

Cuprins

  • Cum comunică câinii
  • De ce se întind câinii în fața stăpânilor

Cum comunică câinii

Patrupezii se exprimă prin diverse moduri: expresii faciale ( ochii, urechile și gura transmit emoții), poziția corpului (semnale de joacă, relaxare sau stres), mișcările cozii (bucurie, teamă sau curiozitate).

Medicii veterinari spun că întinderea este un comportament instinctiv și are mai multe semnificații, conform Click.

De ce se întind câinii în fața stăpânilor

Semnificațiile acestui gest sunt următoarele:

  • Semn de relaxare și încredere: Atunci când un câine se întinde în fața ta, îți arată că se simte în siguranță și că nu percepe nicio amenințare.
  • Invitație la joacă: Uneori, întinderea este un fel de „bow” – o aplecare jucăușă, semnal că patrupedul vrea să interacționeze cu tine.
  • Eliberarea tensiunii musculare: Așa cum oamenii se întind după somn sau după ce au stat mult pe scaun, și câinii fac același lucru pentru a-și relaxa mușchii.
  • Marcaj social: Întinderea în fața stăpânului poate fi și o formă de recunoaștere a legăturii și a ierarhiei din familie.

În orice caz, acest gest este un indicator pozitiv și înseamnă că animalul este calm, are încredere în tine, îți recunoaște autoritatea și afecțiunea și îți transmite că este pregătit să interacționeze.

