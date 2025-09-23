B1 Inregistrari!
Semnal de alarmă tras de specialiști: Fenomenul "ziua zero", marcat de secetă devastatoare, ar putea avea loc mult mai devreme

Semnal de alarmă tras de specialiști: Fenomenul “ziua zero”, marcat de secetă devastatoare, ar putea avea loc mult mai devreme

George Lupu
24 sept. 2025, 00:11
Semnal de alarmă tras de specialiști: Fenomenul “ziua zero”, marcat de secetă devastatoare, ar putea avea loc mult mai devreme
Foto: Pixabay
Cuprins
  1. Ce este fenomenul „ziua zero” Și cum poate afecta orașele
  2. Care vor fi regiunile lovite de secetă extremă
  3. O mai bună gestionare a apei

Se preconizează că multe părți ale lumii vor suferi de ziua zero, perioade de deficit extrem și fără precedent al apei, care s-ar putea întâmpla chiar în acest deceniu în anumite zone fierbinți, inclusiv în părți din America de Nord, Marea Mediterană și Africa de Sud, potrivit unui nou studiu.

Ce este fenomenul „ziua zero” Și cum poate afecta orașele

Este bine cunoscut faptul că schimbările climatice, determinate de arderea combustibililor fosili, dezechilibrează ciclul global al apei și provoacă deficit. Ceea ce este mult mai puțin clar este când și unde va apărea deficitul extrem de apă.

Noua cercetare ajută la furnizarea de răspunsuri, iar unele dintre ele sunt surprinzătoare, a declarat Christian Franzke, specialist în climă la Universitatea Națională Pusan ​​din Coreea de Sud și autor al studiului publicat marți în Nature Communications.

Oamenii de știință au folosit un număr mare de modele climatice pentru a evalua momentul și probabilitatea secetelor de “ziua zero”. Acestea sunt „evenimente fără precedent de deficit de apă, evenimente care nu au avut loc până acum”, a spus Franzke. Este atunci când „deschizi robinetul și nu mai curge apă”, a declarat el pentru CNN.

Secetele de tip „ziua zero” apar din confluența diverșilor factori, inclusiv lipsa prelungită a ploilor, nivelurile scăzute ale râurilor și rezervoarele reduse, precum și creșterea vertiginosă a cererii de apă pentru aprovizionarea populației, a fermelor și a industriilor.

Aproape trei sferturi din regiunile predispuse la secetă, inclusiv cele cu rezervoare majore, se confruntă cu un risc ridicat de secete severe și persistente până la sfârșitul secolului, dacă oamenii continuă să ardă combustibili fosili care încălzesc planeta, a constatat studiul.

Mai mult de o treime din aceste regiuni, inclusiv vestul Statelor Unite, s-ar putea confrunta cu această situație încă din anii 2020 sau 2030. Constatarea că secetele de tip „zile zero” s-ar putea întâmpla atât de curând, la nivelurile actuale de încălzire globală, a fost „ceva care ne-a surprins”, a spus Franzke, chiar dacă câteva orașe s-au apropiat deja periculos de mult.

Care vor fi regiunile lovite de secetă extremă

Cape Town, Africa de Sud, s-a confruntat cu o criză gravă în 2017 și 2018, după una dintre cele mai severe secete multianuale înregistrate vreodată. A evitat la limită dezastrul datorită măsurilor extreme de eonomisire a apei și ploilor peste medie din 2018.

Oamenii colectează apă potabilă din conducte alimentate de un izvor subteran, în Cape Town, pe 19 ianuarie 2018, în timp ce orașul se lupta cu cea mai gravă secetă din ultimul secol.

Chennai, din sud-estul Indiei, a fost foarte aproape de a rămâne fără apă în 2019, deoarece ploile musonice au încetat, iar nivelurile rezervoarelor au scăzut vertiginos. Apa a fost transportată cu camioane în cartiere, locuitorii fiind forțați să stea la coadă ore întregi în căldura arzătoare.

Multe orașe se luptă în prezent să evite ziua zero, de la Teheran și Kabul până la Mexico City și Los Angeles.

Orașele sunt deosebit de expuse riscului, deoarece populațiile în plină expansiune cresc cererea de resurse de apă, deja sub presiunea schimbărilor climatice și a gestionării defectuoase. Se așteaptă ca comunitățile cu venituri mici să fie afectate în mod disproporționat, a constatat studiul.

Se preconizează că unele părți ale lumii, inclusiv Marea Mediterană, Africa de Sud, Asia și Australia, vor suferi evenimente de secetă mai prelungite, cu mai puțin timp între fiecare, limitându-le capacitatea de recuperare, a constatat raportul. Acest lucru poate avea efecte devastatoare asupra agriculturii și ecosistemelor, iar pentru unele zone deosebit de afectate, pune sub semnul întrebării „dacă oamenii ar putea încă să trăiască acolo pe termen lung”, a spus Franzke.

O mai bună gestionare a apei

Constatările indică necesitatea clară de a accelera tranziția către energia curată, a spus el, precum și de a îmbunătăți gestionarea apei – cantități uriașe sunt irosite prin conducte cu scurgeri, de exemplu.

Cercetarea ar trebui să ghideze și industria, a adăugat el, subliniind proliferarea producției de semiconductori și a centrelor de date, care consumă multă apă, în zonele cu stres hidric, cum ar fi Texas și Arizona.

O limitare a studiului este că nu include resursele de apă subterană în calculele sale, deoarece acestea nu au fost incluse în modelele utilizate de oamenii de știință, dar Franzke a spus că au câteva măsuri în analiza lor pentru a ajuta la explicarea acestui lucru.


