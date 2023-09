Ce învață elevii de clasa a IX-a dintr-un manual de informatică, în plină eră a digitalizării: Pașii pentru realizarea unei convorbiri telefonice: ridici receptorul, formezi numărul, pui receptorul în furcă

Un părinte care a avut curiozitatea să se uite peste manualele primite în prima zi de școală de fiul său aflat în clasa a IX-a a rămas uluit. Manual de informatică îi învață, în anul 2023, pe elevi care sunt pașii pentru folosirea unui telefon cu fir.

Deși ne aflăm în era digitalizării, în care folosirea touchscreen-ului, a rețelelor de socializare, a zoomului face parte din viața de zi cu zi a tinerilor, manualele de informatică prezintă încă lecții despre realizarea unei convorbiri telefonice.

Episodul a devenit viral pe rețelele de socializare, unde mai mulți părinți și-au manifestat revolta.

Din cuprinsul manualului, lecia despre pasii pentru realizarea unei convorbiri telefonice, prezintă indicații precum:

Te duci la telefon, ridici receptorul, verifici dacă telefonul are ton, formezi numărul, pui receptorul în furcă.

“Pasul 15 din aceasta tema este adresarea catre Ministerul Educației – România, cei care au aprobat acest manual de o imbecilitate sinistra.

Țrrr, țrrrr, alo, lua-v-ar naiba de tampiti, adunati cu furca in ministerul ala condus de toti plagiatorii, politrucii si netotii, plus Ligia Deca, care e mai interesata de matanii decat de a preda informatica in Romania-tara UE, unde copiii romani vin in competitie cu cei europeni, adica cu unii care beneficiaza de educatie conform anului 2023”, a scris Dana Hering pe Facebook.