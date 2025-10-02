B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc

Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc

B1.ro
02 oct. 2025, 23:35
Studenții au început goana după locuri de muncă. Ce fel de joburi își doresc
Sursă foto: Freepik/ @freepik
Cuprins
  1. De când au început studenții să-și caute un job
  2. Cu cât a crescut numărul de studenți care își caută un job
  3. Ce fel de locuri de muncă caută studenții

Pentru că Guvernul a decis micșorarea cuantului burselor, iar taxele universitare au crescut, o mare parte dintre studenții  români s-au văzut nevoiți să își caute un job pentru a reuși să facă față costului vieții. Cele mai mari șanse le au cei care sunt în anii terminali, însă chiar și așa, oferta este extrem de limitată comparativ cu cererea.

De când au început studenții să-și caute un job

Mulţi tineri studenți caută joburi part-time, astfel încât să nu compromită nici educația, nici timpul liber. Însă, așa cum chiar viitorii candidați mărturisesc, paleta de oferte nu este foarte largă.

Unii iau în considerare și internshipuri pe domeniul pe care îl studiază, astfel încât să capete și experiență care le va fi utilă după terminarea facultății.

„Am căutat mai mult un intership pentru facultate, pentru că programul nu îţi permite neapărat să ai un full-time job şi mai puţin part-time ai găsi. Mi-ar plăcea şi un job part-time dacă ar fi, dar din câte am observat sunt foarte puţine variante”, a explicat Mara, studentă în anul doi la Facultatea de Științe Economice, pentru Observator News.

Când vine vorba despre joburile full-time, acestea se adresează majoritar studenților la master, acolo unde programul este mult mai permisiv, sau celor care au cursuri online.

Mulţi studenţi au început să-şi caute un loc de muncă după anunțarea tăierii burselor.

Cu cât a crescut numărul de studenți care își caută un job

După ce oficialii au anunțat tăierea burselor, s-a putut observa o creștere a numărului de studenți interesați să se angajeze. În primele două săptămâni, au fost cu 39% mai mulți tineri cu vârste între 18 și 24 de ani care au început să își caute un loc, 70% dintre ei au căutat un loc de muncă cu program de 1-2 ore/zi sau de la distanță.

 

 

Ce fel de locuri de muncă caută studenții

Unul dintre cele mai importante criterii pentru un student care își caută un loc de muncă este flexibilitatea. Din fericire pentru ei, mulți angajatori se arată deschiși la nevoile lor și înțeleg importanța prezențelor la cursuri și examene.

„Oferim această posibilitate de lucru de acasă, lucru la birou doar opt zile pe lună. De asemenea, pentru studenti e foarte important sa poata sa inceapa poate mai târziu, să poată să meargă la examene fără să fie penalizaţi la locul de muncă”, a explicat Mădălina Filipaş, consultant junior HR.

Tags:
Citește și...
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
Eveniment
Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Eveniment
România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Eveniment
Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Eveniment
Trecerea la ora de iarnă va avea loc mai devreme. Cum ne va afecta ceasul biologic
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Eveniment
Cum ajung românii să cumpere câini maidanezi la prețuri exorbitante. Pericolele din spatele acestui fenomen 
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Eveniment
Dacă reușești să rezolvi acest test în doar 10 secunde, înseamnă că ai ochi de vultur. Trebuie doar să găsești diferențele (FOTO)
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Eveniment
Stagiu militar voluntar în România. Ministrul Moșteanu a prezentat toate detaliile, pe B1 TV: „E o formă de voluntariat care se practică în multe țări” (VIDEO)
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eveniment
Pentru ce ar trebui să folosim diferitele tipuri de uleiuri. Este sau nu potrivit cel de măsline pentru prăjit
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Eveniment
Eșecul lui Nicolae Ceaușescu. Datele despre colapsul economic al României erau pe masa dictatorului
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Eveniment
Maria Ghiorghiu revine cu o nouă profeție! Ce spune despre Călin Georgescu
Ultima oră
00:00 - Ce studii are, de fapt, soțul Andei Adam, Joseph. Cântăreața a postat dovada în mediul online
23:50 - Cum a slăbit Minodora 40 de kilograme: „Mulțumesc, Doamne, că am reușit să scap” (FOTO)
22:53 - Rețeta bănățeană de clătite, perfectă pentru mesele cu familia și prietenii. De ce ingrediente ai nevoie
22:52 - Monica Tatoiu suferă de o boală gravă: „Voi ajunge în scaunul cu rotile”
22:10 - Klaus Iohannis a fost executat silit: ANAF i-a confiscat casa din centrul Sibiului. Cum s-a trezit fostul președinte cu inspectorii la ușă
22:08 - România duce lipsă de profesori tineri. Școlile care sunt cele mai afectate
21:57 - Alertă de hepatită A în România. Ce măsuri se iau împotriva răspândirii bolii mâinilor murdare
21:55 - Locul în care ninge abundent, în aceste momente, în România. Drumarii au intervenit cu utilajele (VIDEO)
21:31 - Schimbare majoră în Piața Victoriei. Șoferii care nu respectă acest marcaj galben vor fi amendați pe loc (FOTO)
21:21 - Cu ce problemă se confruntă Aris Eram: „De când sunt mic”. Tânărul a slăbit aproape 10 kilograme