Pentru că a decis micșorarea cuantului burselor, iar taxele universitare au crescut, o mare parte dintre studenții români s-au văzut nevoiți să își caute un job pentru a reuși să facă față costului vieții. Cele mai mari șanse le au cei care sunt în anii terminali, însă chiar și așa, oferta este extrem de limitată comparativ cu cererea.

De când au început studenții să-și caute un job

Mulţi tineri studenți caută joburi part-time, astfel încât să nu compromită nici educația, nici timpul liber. Însă, așa cum chiar viitorii candidați mărturisesc, paleta de oferte nu este foarte largă.

Unii iau în considerare și internshipuri pe domeniul pe care îl studiază, astfel încât să capete și experiență care le va fi utilă după terminarea facultății.

„Am căutat mai mult un intership pentru facultate, pentru că programul nu îţi permite neapărat să ai un full-time job şi mai puţin part-time ai găsi. Mi-ar plăcea şi un job part-time dacă ar fi, dar din câte am observat sunt foarte puţine variante”, a explicat Mara, studentă în anul doi la Facultatea de Științe Economice, pentru Observator News.

Când vine vorba despre joburile full-time, acestea se adresează majoritar studenților la master, acolo unde programul este mult mai permisiv, sau celor care au cursuri online.

Mulţi studenţi au început să-şi caute un loc de muncă după anunțarea .

Cu cât a crescut numărul de studenți care își caută un job

După ce oficialii au anunțat tăierea burselor, s-a putut observa o creștere a numărului de studenți interesați să se angajeze. În primele două săptămâni, au fost cu 39% mai mulți tineri cu vârste între 18 și 24 de ani care au început să își caute un loc, 70% dintre ei au căutat un loc de muncă cu program de 1-2 ore/zi sau de la distanță.

Ce fel de locuri de muncă caută studenții

Unul dintre cele mai importante criterii pentru un student care își caută un loc de muncă este flexibilitatea. Din fericire pentru ei, mulți angajatori se arată deschiși la nevoile lor și înțeleg importanța prezențelor la cursuri și .

„Oferim această posibilitate de lucru de acasă, lucru la birou doar opt zile pe lună. De asemenea, pentru studenti e foarte important sa poata sa inceapa poate mai târziu, să poată să meargă la examene fără să fie penalizaţi la locul de muncă”, a explicat Mădălina Filipaş, consultant junior HR.