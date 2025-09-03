Guvernul Bolojan scos la examen. FMI analizează ultimele evoluții economice

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti, în condițiile măsurilor de austeritate adoptate de Bolojan.

Misiunea va fi condusă de Joong Shik Kang și va efectua o vizită la Bucureşti, începând de miercuri, 3 septembrie și până pe 12 septembrie 2025. În această perioadă, reprezentanții Fondului se vor întâlni cu oficiali din cadrul Ministerului de Finanțe, ai Băncii Naționale, dar și ai altor agenții guvernamentale și reprezentanți ai sectorului privat.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi . Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, a anunţat instituţia financiară internaţională.

Această reprezintă o misiune de monitorizare obligatorie pentru toate statele membre ale FMI. Scopul consultărilor care se desfășoară în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional.

În acest context, FMI va formula și recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

În prezent, chiar dacă România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an, la București a mai venit o misiune FMI, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 – 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%. Informațiile apar în raportul „World Economic Outlook” (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.