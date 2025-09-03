B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Politică » Guvernul Bolojan scos la examen. FMI analizează ultimele evoluții economice

Guvernul Bolojan scos la examen. FMI analizează ultimele evoluții economice

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 07:19
Guvernul Bolojan scos la examen. FMI analizează ultimele evoluții economice
FMI Sursa foto. FMI

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) va analiza recentele evoluţii ale economiei româneşti, în condițiile măsurilor de austeritate adoptate de guvernul Bolojan.

Cuprins:

  • Ce scop are misiunea FMI care vine la București
  • România nu are un acord de finanțare cu FMI

Ce scop are misiunea FMI

Misiunea FMI va fi condusă de Joong Shik Kang și va efectua o vizită la Bucureşti, începând de miercuri, 3 septembrie și până pe 12 septembrie 2025. În această perioadă, reprezentanții Fondului se vor întâlni cu oficiali din cadrul Ministerului de Finanțe, ai Băncii Naționale, dar și ai altor agenții guvernamentale și reprezentanți ai sectorului privat.

„Echipa Fondului va analiza recentele evoluţii şi politici economice. Va avea întâlniri cu oficiali din cadrul Ministerului Finanţelor, Băncii Naţionale a României, şi alte agenţii guvernamentale, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat şi ai organizaţiilor neguvernamentale”, a anunţat instituţia financiară internaţională.

Această reprezintă o misiune de monitorizare obligatorie pentru toate statele membre ale FMI. Scopul consultărilor care se desfășoară în baza Articolului IV este examinarea situaţiei financiare şi economice la nivel naţional.

În acest context, FMI va formula și recomandări generale referitoare la politicile monetare, politicile financiare şi economice de urmat pentru asigurarea stabilităţii şi a unei evoluţii pozitive la nivelul economiei.

România are un acord de finanțare cu FMI

În prezent, chiar dacă România nu are în derulare un acord de finanţare cu Fondul Monetar Internaţional, instituţia financiară evaluează anual evoluţia economiei româneşti, în baza consultărilor pe Articolul IV.

În acest an, la București a mai venit o misiune FMI, condusă tot de Joong Shik Kango, în perioada 3 – 7 februarie 2025.

Fondul Monetar Internaţional a înrăutăţit estimările privind creşterea economiei româneşti în acest an, de la 3,3% cât prognoza anterior, până la 1,6%. Informațiile apar în raportul „World Economic Outlook” (WEO), publicat în luna aprilie 2025 de instituţia financiară internaţională.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
Politică
Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
Politică
Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
Politică
Miruță: Sunt de acord cu abordarea lui Bolojan / Statul ăsta, guvern după guvern, a adăugat câte un strat de privilegii. Îi înțeleg pe cei de la PSD și parțial pe cei de la PNL că le vine greu acum să le răzuiască de acolo (VIDEO)
Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește iar TVA, cum a făcut Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
Politică
Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește iar TVA, cum a făcut Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc”
CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)
Politică
CTP: Niciun politician, în 35 de ani, nu a făcut ce face Bolojan. Până acum, însă, el n-a avut susținerea lui Nicușor Dan / PSD și PNL, în spatele unui discurs fățarnic că ei sunt pentru reformă, vor să-și conserve clientela, sursele de voturi, de bani (VIDEO)
Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
Politică
Bolojan vorbește despre „reducerea personalului cu 20% în administrația locală”: „Dacă primăria exagerează cu cheltuielile, acea primărie nu există de fapt pentru cetățeni” / Ce spune despre o eventuală demisie
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Politică
Daniel David, ministrul Educației, mesaj pentru directorii unităților de învățământ: „Responsabilitatea de a anunța părinții, dacă începe sau nu școala în data de 8 septembrie, le revine directorilor”
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Politică
Mircea Abrudean: „România ar putea deveni un hub regional într-un domeniu strategic, prin deschiderea unui centru de dezvoltare a sistemelor aeriene fără pilot”
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Politică
Petrișor Peiu (AUR), atac la adresa premierului Bolojan: „De ce vă lăudați că faceți reformă când, de fapt, vă faceți că munciți?”/„Teatru foarte ieftin”
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
Politică
Surse: Rezultatul discuțiilor dintre Nicușor Dan și liderii coaliției. Cine va face parte din grupul de lucru special creat pentru reforma administrației locale
Ultima oră
07:39 - Armata americană a distrus o ambarcațiune din Venezuela și a omorât 11 persoane. Trump susține că erau narcoteroriști
23:56 - Emoții la cote maxime la „Insula Iubirii”. Concurenții Francesca și Cristi s-au reîntâlnit, după cele 21 de zile petrecute pe insulă
23:55 - Șocant! Un băiat de 10 ani din Londra a murit după ce a consumat cocaină. Cum s-a produs acest incident tragic
23:53 - Argeș: O femeie și fetița sa de 5 luni sunt dispărute de peste o săptămână. Polițiștii le caută (FOTO)
23:37 - Grindeanu: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul”. Cum arată propunerea PSD
23:29 - Ustensilele din lemn, alternativa sănătoasă la plastic. Cum le întreții corect ca să reziste ani de zile
23:19 - Universitatea Craiova își întărește ofensiva. Monday Etim, prezentat oficial drept noul jucător al Științei
23:10 - Miruță, despre angajările la stat: „M-am săturat spunându-mi-se că ‘am și eu un băiat bun, e olimpic, a luat cu 10 BAC-ul și-și caută ceva’. Dacă a terminat cu 10, de ce vine la mine?”(VIDEO)
23:00 - Bagels, covrigii americani crocanți și pufoși, perfecți pentru orice moment al zilei. Vezi cum se prepară
22:55 - Trump critică lipsa de seriozitate a lui Putin. Liderul american spune că relația bună dintre cei doi nu mai este suficientă