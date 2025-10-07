B1 Inregistrari!
Adolescentul care a trimis aproximativ o mie de mesaje de amenințare mai multor școli din țară, în fața magistraților. Ce își dorește acesta

Elena Boruz
07 oct. 2025, 11:09
Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Cuprins
  1. Ce a cerut băiatul
  2. Ce acuzații a primit tânărul
  3. Cum a fost prins adolescentul

Adolescentul, în vârstă de 17 ani, care a trimis aproximativ o mie mesaje de amenințare mai multor școli din țară va ajunge, astăzi, în fața magistraților.

Momentan, acesta se află în arest preventiv, însă judecătorii vor decide, în cursul acestei zile, dacă tânărul va rămâne așa sau dacă va fi pedepsit cu o măsură mai îngăduitoare, informează Digi24.

Ce a cerut băiatul

Potrivit informațiilor, băiatul a depus contestație pentru ca instanța să înlocuiască arestul preventiv cu o măsură mai ușoară. Tânărul își dorește să scape de detenție și să se aleagă, fie cu arest la domiciliu, fie cu un control judiciar. Astăzi, la ora 12:00, acesta se va prezenta la Înalta Curte de Casație și Justiție, unde organele judecătorești vor lua o decizie.

Ce acuzații a primit tânărul

Băiatul a fost acuzat de procurorii DIICOT de comiterea infracțiunii de terorism. Asta s-a întâmplat, după ce s-a constatat că adolescentul a  trimis aproximativ o mie de mesaje amenințătoare mai multor unități de învățământ și spitale din toată țara. În email-urile trimise, tânărul anunța că va avea loc un „masacru”, făcând referire inclusiv la atacuri armate.

După ce a recunoscut faptele, tânărul a fost internat în cadrul unui spital de psihiatrie din București, unde a fost supus unei expertize și a primit îngrijiri de specialitate. De asemenea, la audieri, acesta a mărturisit că a avut un complice, respectiv o fată de 15 ani, din Mizil, județul Prahova.

Cum a fost prins adolescentul

Tânărul, elev la Liceul „Hristo Botev” din Capitală, se afla în fața blocului unde locuiește și se pregătea să plece spre școală, în momentul în care polițiștii l-au găsit, după cum a declarat el. Însă, în momentul în care i-a văzut că pe polițiști, ar fi încercat să-și distrugă telefonul mobil.

