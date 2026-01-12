Tinerii se luptă să-și găsească un loc de muncă, iar acest lucru s-ar putea datora faptului că pur și simplu nu sunt pregătiți să intre pe piața muncii. De vină ar putea fi și faptul că nu au apucat să se dezvolte suficient din punct de vedere social, în timpul pandemiei de Covid-19.

Cu ce provocări se confruntă tinerii când vine vorba de a-și găsi un loc de muncă

Șomajul în Generația Z este în creștere. Aproape un milion de tineri britanici, cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani, au fost NEET (nici în sistemul educațional, nici în câmpul muncii, nici în formare profesională) între iulie și septembrie 2025, potrivit Oficiului Național de Statistică din Marea Britanie.

Pentru că situația a fost interpretată ca fiind o criză, Guvernul a lansat o analiză independentă a fenomenului NEET, condusă de fostul secretar al Muncii pentru Sănătate, Alan Milburn.

Îngrijorător, raportul indică faptul că aproape 600.000 dintre tinerii șomeri nu căutau în mod activ un loc de muncă.

Tinerii se confruntă cu mai multe provocări pe piața muncii, de la inteligența artificială care elimină pozițiile de bază până la creșterea concurenței pentru locuri de muncă. Peste 1,2 milioane de cereri au fost depuse anul trecut în Marea Britanie pentru doar 17.000 de posturi de juniori, conform Institutului britanic pentru angajatori studenți.

Numărul locurilor de muncă vacante, per total, a scăzut cu aproape 10% față de anul precedent, ajungând la 729.000 în perioada septembrie-noiembrie, față de anul precedent. Au existat 2,5 șomeri per post vacant între august și octombrie, față de 1,8 în anul precedent.

De ce consideră angajatorii că tinerii nu sunt pregătiți pentru un loc de muncă

Dincolo de climatul economic, angajatorii și experții spun că Generația Z nu este pregătită să intre pe piața muncii.

„Tinerii nu au neapărat experiență de muncă, iar ceea ce au învățat la școală nu este neapărat relevant pentru piața muncii”, a declarat Alan Milburn pentru The Times, potrivit .

Organizația caritabilă Shaw Trust, cu sediul în Marea Britanie, ajută oamenii să găsească un loc de muncă și lucrează pentru a pune capăt crizei NEET. Într-un interviu acordat CNBC Make It, Julie Leonard, Chief Impact Officer, a explicat cum învățarea virtuală și statul acasă în timpul pandemiei din 2020 au creat un deficit de socializare în rândul Generației Z, în special între vârstele de 20 și 24 de ani.

„Aveți mulți tineri care au ratat ani de experiență față în față, educație, experiență profesională, pregătire pentru muncă, abilități non-tehnice și care acum se află la vârsta adultă și într-o piață a muncii foarte dificilă, precum și într-un peisaj de recrutare care s-a schimbat complet de-a lungul anilor”, a spus Leonard.

Abilitățile non-tehnice, cum ar fi învățarea de a conduce o echipă, colaborarea, respectarea instrucțiunilor, sunt esențiale în pregătirea pentru un interviu sau loc de muncă, iar Generația Z nu a avut timp să le dobândească.

Ce ar putea face tinerii să se pregătească pentru viitoarele joburi

Mulți tineri nu au fost forțați să iasă din zona lor de confort acasă, ceea ce include să vorbească cu străini, să se prezinte la timp la școală sau la serviciu, a adăugat ea.

Deputatul Milburn a explicat că tinerii nu pot fi învinovățiți pentru că nu sunt pregătiți să muncească și a spus că oportunitățile pentru tineri sunt în „declin accentuat”.

„Există o scădere de lungă durată a numărului de tineri de 16 și 17 ani care își iau locuri de muncă în weekend”, a declarat Milburn. „În generațiile anterioare, inclusiv a mea, majoritatea dintre noi aveam acel tip de loc de muncă. Acest lucru nu numai că le-a oferit tinerilor oportunitatea de a câștiga bani, dar le-a și să învețe ce înseamnă să fii la locul de muncă”.

Leonard spune că aceste locuri de muncă cu jumătate de normă, cum ar fi babysitting-ul, grădinăritul sau distribuirea ziarelor, au fost «critice» pentru familiarizarea tinerilor cu disciplina muncii.

Leonard recomandă revenirea la tacticile de modă veche pentru a obține locuri de muncă, mai degrabă decât „stând în spatele unui ecran și trimițând un număr nesfârșit de CV-uri”.

Leonard recomandă tinerilor să își tipărească CV-ul și să intre în diverse locații unde să întrebe, fizic, dacă există vreo posibilitate de angajare. Ea a spus că acesta este un exercițiu pe care consilierii Shaw Trust îl desfășoară adesea cu tinerii.

Tipul de afaceri în care această tactică ar putea avea cel mai mare succes sunt afacerile locale ori de familie, barurile, cafenelele sau alte întreprinderi mici și mijlocii.