Când vine vorba de obiceiuri nocive în rândul adolescenților, țara noastră e campioană. România continuă să depășească media europeană la consumul de tutun, alcool și timpul petrecut online de către tineri. În acest context, pentru prevenția consumului de droguri în școli, Daniel David a propus o serie de măsuri.

Ce măsuri propune Daniel David pentru combaterea consumului de droguri

Ministrul Educației este de părere că lupta împotriva consumului de droguri în școli ar trebui dusă pe trei frontiere. Pe de-o parte, este importantă înțelegerea fenomenului, pe de altă parte, conștientizare și preveție în cadrul școlilor. Un rol esențial în combaterea fenomenului îl joacă și tratament în afara unităților de învățământ.

Pentru a combate acest obicei, Daniel David propune o serie de măsuri, de la dezvoltarea unor programe educaționale pentru prevenirea consumului de droguri, până la o mai strânsă colaborare cu autoritățile din cadrul MAI. De altfel, Ministerul pune la dispoziție cadrelor didactice două ghiduri care oferă informații despre cum se manifestă adicțiile în cazul tinerilor.

„Dintre cele mai importante acțiuni specifice aflate în implementare, care susțin cele 3 componente, iată câteva:

Dezvoltarea programelor educaționale de prevenire a factorilor de risc în școli, cu accent pe acțiuni de impact, nu doar pe campanii de conștientizare;

Includerea temelor privind combaterea violenței și a consumului de droguri în orele curriculare de orientare și consiliere (la toate ciclurile) și în noile discipline propuse pentru liceu, și anume «Stilul de viață sănătos» și «Autoreglarea psihologică»;

Consolidarea parteneriatelor cu autoritățile centrale și locale, precum și cu organizațiile societății civile cu rol în implementarea și monitorizarea programelor de intervenție pentru sănătate și promovarea unui stil de viață echilibrat, în interiorul și în afara școlii. Un exemplu concret în acest sens sunt cele două ghiduri metodologice de intervenție pentru prevenirea adicțiilor, lansate de Agenția Națională pentru Politici și Coordonare în domeniul Drogurilor și al Adicțiilor (ANPCDDA), în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Aceste materialele sunt destinate cadrelor didactice și conțin informații specializate aplicabile atât copiilor, cât și părinților;

Prin structurile subordonate de la nivel local și județean, ne vom asigura de implementarea unor măsuri concrete în confruntarea cu abuzul de substanțe și riscul dependențelor”, a transmis Daniel David, potrivit unui

Câți adolescenți din România au consumat în ultima lună alcool

Potrivit unui raport realizat de Agenția Uniunii Europene privind Drogurile (EUDA), drogurile și nu sunt străine pentru minorii din România. Și jocurile de noroc sunt o practică în rândul adolescenților.

6% dintre adolescenți au declarat că au consumat cel puțin o dată o substanță interzisă, cel mai frecvent canabis. La nivel european, 13% dintre adolescenți au consumat cel puțin o dată un drog interzis, cel mai frecvent canabis (12%).

81% dintre adolescenții români au recunoscut că au consumat alcool cel puțin o dată în viață. 41% au consumat alcool în ultimele 30 de zile. Media UE este de 73%.

26% dintre adolescenții de 15-16 ani au fumat țigări din tutun în ultimele 30 de zile. La nivel european, 18% au recunoscut acest obicei. România este pe locul 4 în Europa.

25% dintre adolescenți au participat la jocuri de noroc pentru bani în ultimele 12 luni, comparativ cu media UE de 23%.

53% tinerii români consideră că au o problemă în privința timpului de utilizare a social media. 25% recunosc dificultăți de control al timpului petrecut în jocuri. Media UE este de 47%.

Comparativ cu rezultatele din 2019 ale studiului, se observă în România o stabilizare a nivelului consumului de alcool și tutun. Pe de altă parte, consumul de droguri a scăzut, iar participarea la jocuri de noroc a crescut.