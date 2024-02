Ce șanse are România să nu plătească vaccinurile în urma procesului cu Pfizer? Alexandru Dimitriu (USR): Avem toate șansele să plătim cele 500 de milioane de euro plus dobândă (VIDEO)

Alexandru Dimitriu, avocat şi liderul consilierilor locali USR Sector 5, a fost prezent în emisiunea Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, unde a spus ce șanse are România să nu plătească vaccinurile în urma .

„Nu merge să te mai răzgândești după ce ai semnat”

“Zero! Ar fi avut șansa, în schimb, să nu plătească despăgubiri suplimentare, ar fi avut șansa să le plaseze în alte țări. în urma comenzii. Adică în momentul în care desființezi un contract, că asta a făcut, de fapt, domnul . A zis că vrea să cumpere, a lansat comanda, a semnat, în momentul ăla s-a parafat, e legea dintre părți – contractual, și pe urmă s-a răzgândit. Nu merge să te mai răzgândești după ce ai semnat”.

„Avem toate șansele să plătim cele 500 de milioane plus dobândă”

„Dacă nu se răzgândea și veneau, totuși, vaccinurile pe care le-a comandat dumnealui, ar fi avut șansa să nu mai plătim despăgubiri de 10 % pe an, pentru că asta o să se întâmple. Am fi avut șansa să le vindem în altă parte, să le donăm, măcar, am fi avut această șansă. Acum nu avem, avem toate șansele să plătim cele 500 de milioane plus dobândă de 10% pe an.