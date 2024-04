Ce șanse are țara noastră să devină membră cu drepturi depline ale spaţiului Schengen? Victor Negrescu, europarlamentar PSD: O să facem tot ce este posibil pentru a avea acest vot pozitiv. Austria ține ostatică România, ține ostatică Europa (VIDEO)

Are șanse reale România, astfel încât, la ședința JAI, din decembrie, să primească votul mult așteptat, și anume să devină membră cu drepturi depline ale spaţiului Schengen?

Victor Negrescu, europarlamentar PSD, a dat mai multe detalii despre șansele pe care le are țara noastră, în cadrul Știrilor B1 TV, prezentate de Gabriela Mihai.

“În primul rând, vreau să spun că noi așteptăm de 12 ani acest vot pozitiv pentru țara noastră, pentru că de 12 ani nu se respectă criteriile. De un an se discută mai intens, și da, o să facem tot ce este posibil pentru a avea acest vot pozitiv. Este un drept al României, nu văd de ce am aștepta după cineva sau a cere mila cuiva. De aceea trebuie acest plus de fermitate, și eu cred că e un lucru bun, este o altă abordare, o abordare care poate funcționa. În același timp, nu am închis căile diplomatice, există un dialog cu toată lumea și cu partenerii europeni, căutăm să punem presiune, dar, din nou, repet, nu suntem singurii în această situație, îi avem și pe cei din Bulgaria.

Suntem legați de Bulgaria în acest proces de aderare și contează inclusiv atitudinea Olandei vizavi de respectivul stat”, a declarat Negrescu.

Gabriela Mihai: Ne-am uitat în ultima perioadă la toate declarațiile făcute de președintele Parlamentului European, doamna Roberta Metsola, de președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Avem susținere din toate părțile, cel puțin la nivel teoretic, însă, vedem că acest lucru nu se mai întâmplă. Până la urmă, faptul că Roberta Metsola și Ursula von der Leyen ne susțin, la nivel teoretic, contează în vreun fel? Pentru că vedem că Austria în continuare ignoră și, mai mult decât atât, încearcă într-un fel sau altul să vină cu replici referitoare la faptul că totuși nu vom primi acel vot pentru intrarea în spațiul Schengen.

„Evident că toate aceste mesaje contează, și ele nu vin de nicăieri. Adică există un dialog cu România cu privire la toate aceste aspecte. Am intensificat această campanie diplomatică. Am avut și mesajul cancelarului german de sprijin pentru țara noastră.

Trebuie să punem presiune. Eu cred că dacă Austria va rămâne singura care se opune aderării României și Bulgariei la spațiul Schengen, atunci, cu siguranță, va fi un alt context și am putea să-i convingem să voteze pentru România. Ori, astăzi, da, Austria ține ostatică România, ține ostatică Europa. De fapt, pe acest subiect, și asta încercăm să demonstrăm, că este în interesul Europei și al României să avem acest vot pozitiv pentru țara noastră”, a mai spus Negrescu.

Declarația cu privire la șansele României să devină membră cu drepturi depline ale spaţiului Schengen vine în contextul în care , au anunțat sursele B1TV.ro. Presa austriacă acuză România că se răzbună pentru vetoul pe Schengen.