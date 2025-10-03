B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi

Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi

Elena Boruz
03 oct. 2025, 15:27
Ce se întâmplă dacă adaugi acest ingredient banal în cafea? Rezultatul te va uimi
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce să adaugi sare în cafea
  2. Ce alte beneficii are cafeaua cu sare

Pentru milioane de oameni din întreaga lume, cafeaua este mai mult decât o băutură, este un ritual zilnic. Consumată dimineața pentru un plus de energie sau în timpul zilei pentru a menține concentrarea, cafeaua aduce numeroase beneficii pentru organism. Însă puțini știu că un ingredient simplu, adăugat în cana de cafea, o poate face chiar mai sănătoasă: sarea.

De ce să adaugi sare în cafea

În multe culturi, precum cele din Vietnam, Turcia sau țările nordice, adăugarea unei mici cantități de sare în cafea este o practică obișnuită. În primul rând, sarea reduce gustul amar al cafelei, oferindu-i un gust mai plăcut și echilibrat. În plus, aceasta poate avea și efecte benefice asupra sănătății.

Cafeaua este cunoscută pentru aciditatea ei ridicată, care poate provoca arsuri gastrice, mai ales dacă este consumată frecvent. Adăugarea unei mici cantități de sare poate neutraliza parțial aciditatea, reducând disconfortul gastric. Totodată, cafeaua are efect diuretic, ceea ce duce la eliminarea sodiului și la deshidratare. Prin adăugarea sării, acest efect este contracarat, contribuind la menținerea echilibrului electrolitic.

Ce alte beneficii are cafeaua cu sare

Pe lângă protecția stomacului și menținerea hidratării, combinația dintre cafea și sare poate sprijini metabolismul și funcționarea sistemului nervos. O cantitate mică de sare ajută organismul să proceseze mai eficient cafeina și să susțină procesele metabolice, conform click.

Totuși, moderația este esențială. Consumul excesiv de sare poate avea efecte negative asupra sănătății. De aceea, se recomandă adăugarea unei cantități minime, suficientă cât să obținem beneficiile, fără a depăși aportul zilnic recomandat.

Astfel, o simplă schimbare în rutina zilnică, o priză de sare în cafeaua de dimineață, poate transforma această băutură populară într-un aliat și mai puternic pentru sănătate. Încearcă acest truc simplu chiar de mâine și observă diferențele subtile în nivelul de energie, digestie și bunăstare generală.

Tags:
Citește și...
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Eveniment
Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Eveniment
Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Eveniment
Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Eveniment
Coliva, simbol al credinței și nemuririi. De ce nu lipsește de la înmormântări și pomeniri
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
Politică
Elevii din clasele primare vor avea ore suplimentare. Ce presupune noul ordin al Ministerului Educației
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Eveniment
(VIDEO) Captură uriașă pe râul Mureș! Un pescar a prins un somn de 2,5 metri
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Eveniment
Un bărbat, reținut de DIICOT pentru acte de terorism. Ce dispozitive explozive au fost găsite la domiciliul acestuia
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Eveniment
Vești bune pentru acești români! Ar urma să plătească mai puțini bani la curent. Ce a anunțat ministrul Energiei
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Eveniment
Alcoolul și sănătatea inimii: ce spun cardiologii despre consumul chiar și în doze mici
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Eveniment
Ai nevoie de finanțare pentru stocuri, taxe sau echipamente? Soluții flexibile pentru IMM-uri de la MK Kredit
Ultima oră
16:51 - Reacția șefului ANAF, după ce Fiscul i-a confiscat casa lui Iohannis: „Imobilul se află în stare de degradare. Nu avem indicii că cei doi soți doresc să achite sumele datorate” (VIDEO)
16:49 - Pelerinaj de Sfânta Cuvioasă Parascheva 2025. Programul manifestărilor organizate la Arhiepiscopia Iași
16:43 - Cât a cântat Florin Salam cel mai mult la un singur recital? „Am vrut să-mi torn singur țuica-n cap de nervi. La final am ajuns direct la spital”
16:37 - Gheorghe Turda și Constantin Enceanu nu-și vorbesc de mai bine de patru ani. De la ce au pornit neînțelgerile dintre ei
15:59 - Ce scrie în raportul pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni privind anularea alegerilor prezidențiale (DOCUMENT)
15:57 - Ce înseamnă cu adevărat să ții post miercurea și vinerea
15:54 - Calendar școlar 2025-2026: prima vacanță incepe în octombrie. Când reîncep cursurile
15:48 - Ilie Bolojan, despre raportul Departamentului de Stat al SUA privind corupția din România: „Parchetele și instituțiile care au competențe să vâneze astfel de oameni trebuie să își facă datoria” (VIDEO)
15:42 - Bucureștiul și criza parcărilor: prea multe mașini, prea puține locuri
15:15 - Ilie Bolojan a prezentat planurile pentru următoarele 100 de zile. Ce măsuri vor fi implementate (VIDEO)