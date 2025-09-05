B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!

Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!

Ana Maria
05 sept. 2025, 16:55
Trucul secret al turcoaicelor. Cu ce curăță ele petele de cafea de pe haine și covoare. Nu te-ai fi gândit la asta!
Sursa foto: Pexeles / @hello aesthe

Un truc turcesc pentru a curăța petele de cafea, transmis din generație în generație, a început să atragă atenția gospodinelor din întreaga lume. Surprinzător, soluția vine din bucătărie: iaurtul natural. Acest aliment de bază în dieta turcească nu este folosit doar la gătit, ci și ca remediu eficient pentru curățenie.

Cuprins:

  • Cum funcționează iaurtul natural împotriva petelor
  • Cum se aplică metoda pas cu pas
  • Ce spun specialiștii despre acest truc casnic
  • De ce sunt apreciate soluțiile naturale în gospodăriile turcești
  • Ce alte trucuri tradiționale folosesc femeile din Turcia

Cum funcționează iaurtul natural împotriva petelor

Potrivit gospodinelor din Turcia, iaurtul aplicat imediat pe o pată de cafea ajută la dizolvarea pigmenților fără să deterioreze materialul. Secretul stă în enzimele naturale și pH-ul echilibrat al produsului.

Cum se aplică metoda pas cu pas

Metoda este extrem de simplă și accesibilă:

  1. Se aplică o cantitate mică de iaurt direct pe pată.
  2. Se lasă să acționeze câteva minute.
  3. Se curăță cu un prosop umed sau se clătește cu apă rece.

Pe covoare, după aplicare, zona se tamponează ușor și se lasă să se usuce, evitând frecarea agresivă.

Ce spun specialiștii despre acest truc casnic

Experții în curățenie confirmă că iaurtul poate fi eficient datorită compoziției sale naturale. Totuși, ei recomandă testarea pe o zonă ascunsă a materialului pentru a preveni posibile reacții neașteptate.

De ce sunt apreciate soluțiile naturale în gospodăriile turcești

În tradiția turcească, curățenia este considerată un semn de respect față de casă și familie. În trecut, femeile nu aveau la dispoziție produse chimice, așa că au dezvoltat metode simple, transmise din mamă în fiică, pentru a menține locuința curată și îngrijită.

Ce alte trucuri tradiționale folosesc femeile din Turcia

Pe lângă iaurt, gospodinele turcoaice utilizează adesea ingrediente naturale precum:

  • oțetul pentru dezinfectare,
  • sarea grunjoasă pentru absorbție,
  • bicarbonatul de sodiu pentru albire și neutralizare a mirosurilor,
  • zațul de cafea pentru curățarea vaselor și a suprafețelor.
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Eveniment
Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Eveniment
Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Eveniment
Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Eveniment
Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Externe
Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Eveniment
Elevii, la un pas distanță de începutul școlii. Ce schimbări aduce anul 2025-2026
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Eveniment
Transport ilegal de agregate, descoperit la Onești. Polițiștii au dat amenzi uriașe
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Eveniment
Și-a bătut soția, dar și pe bunica acesteia. Cum au acționat autoritățile
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Eveniment
Cum poți avea un ruj de lungă durată? Trucurile specialiștilor în machiaj
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Eveniment
Tânără, bătută și tâlhărită de un polițist din Cluj. Ce s-a întâmplat mai exact
Ultima oră
17:57 - Oana Lis caută un cărucior cu rotile pentru soțul ei: „Viorel nu a mai ieșit din casă de 6 luni. E foarte grea deplasarea în oraș pentru persoanele cu dizabilități”
17:54 - Accident rutier în apropiere de stația de metrou Păcii din București. Un TIR a intrat în coliziune cu un autoturism. Traficul este îngreunat în zonă, se circulă bară la bară (FOTO)
17:48 - Mbappe vrea mai multă odihnă pentru fotbaliști. Programul încărcat îi epuizează pe jucători
17:46 - Delia îl dă de gol pe Mihai Bendeac, după ce actorul a susținut că este la dietă. „Mănâncă de rupe”
17:33 - Cresc tarifele și amenzile de rovinietă. Iată cât vor plăti șoferii, începând de pe 8 septembrie
17:27 - Femeie agresată de o alta în Cluj-Napoca, pentru că vorbea în maghiară la telefon: „Bozgoroaică, maghiară să vorbești acasă, nu pe stradă”
17:18 - Teo pune cărțile pe masă după terminarea „Insula Iubirii”: „Nu am fost îndrăgostit”. Care este adevărul despre relația cu Ella Vișan
16:58 - Bogdan Ivan: Avem azi unul dintre cele mai mari prețuri la energie din UE și pentru că în ultimii ani am scos capacități de producție și nu le-am înlocuit cu nimic / Ce se întâmplă cu minele de cărbune (VIDEO)
16:51 - Suma uriașă pe care a plătit-o o femeie din Brașov pentru a închiria un loc de parcare. A stabilit un nou record în municipiu
16:44 - Ucraina cere sprijin masiv după război. Moscova amenință, iar UE caută soluții