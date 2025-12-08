B1 Inregistrari!
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt

Selen Osmanoglu
08 dec. 2025, 10:44
Consumi mezeluri frecvent? Iată ce se întâmplă în corpul tău, de fapt
Sursa Foto: Freepik.com
Cuprins
  1. De ce mezelurile cresc tensiunea arterială
  2. Ce înseamnă prea mult
  3. Mezelurile cele mai riscante
  4. Alternative mai sănătoase

Mezelurile feliate sunt adesea alegerea rapidă pentru sandvișuri, însă consumul lor frecvent poate crește riscul hipertensiunii. Află de ce aceste produse afectează tensiunea arterială și cum poți alege opțiuni mai sănătoase fără a renunța la gust!

De ce mezelurile cresc tensiunea arterială

Există două motive principale pentru care mezelurile pot fi problematice pentru sănătatea inimii: conținutul ridicat de sodiu și aditivii utilizați în procesul de conservare, scrie Click.

  • Sodiul în exces, principalul vinovat

Mezelurile sunt bogate în sare, iar excesul de sodiu determină organismul să rețină apă. Rezultatul: volumul sanguin crește, iar vasele de sânge sunt supuse unei presiuni mai mari, ceea ce poate duce la valori crescute ale tensiunii arteriale.

  • Aditivii care afectează arterele

Nitriții și nitrații folosiți pentru conservarea mezelurilor pot contribui la rigidizarea și îngustarea arterelor, sporind riscul hipertensiunii.

Ce înseamnă prea mult

Asociația Americană a Inimii recomandă un consum zilnic de sodiu de maximum 2.300 mg, optim fiind sub 1.500 mg. Persoanele cu hipertensiune trebuie să mențină aportul sub 2.000 mg pe zi.

De exemplu, un sandviș mare cu șuncă poate conține aproximativ 750 mg de sodiu, adică aproape jumătate din cantitatea recomandată pentru un adult sănătos.

Mezelurile cele mai riscante

Produsele din carne roșie procesată sunt considerate mai periculoase decât cele din carne de pasăre. Cu cât mezelurile sunt mai sărate și mai procesate, cu atât cresc riscurile cardiovasculare.

Printre cele mai procesate și sărate se numără:

  • Salam
  • Parizer
  • Șuncă
  • Pastramă
  • Pepperoni

Alternative mai sănătoase

Vestea bună este că poți reduce riscurile fără a renunța la comoditate. Alternative există.

  • Alege produse din pui sau curcan cu „conținut redus de sodiu”
  • Optează pentru variante fără nitriți și nitrați adăugați
  • Cumpără mezeluri neprocesate („uncured”)
  • Preferă feliile subțiri
  • Alege produse cu maximum 350 mg sodiu la porție de 60 grame

O soluție simplă și eficientă este să folosești resturi de carne gătită acasă pentru sandvișuri. Este o modalitate rapidă și mult mai sănătoasă decât mezelurile procesate.

