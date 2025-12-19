B1 Inregistrari!
Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună

Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună

Selen Osmanoglu
19 dec. 2025, 10:33
Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Mihaela Bilic a explicat care este varianta mai bună
Sursă foto: Freepik
Cuprins
  1. Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Diferențe importante
  2. Atenție la cantitate, mai ales în curele de slăbire
  3. Mit sau realitate: este untul mai puțin sănătos decât uleiul?

Grăsimile joacă un rol esențial în funcționarea organismului, însă consumul lor trebuie atent controlat, mai ales atunci când obiectivul este scăderea în greutate. Dr. Mihaela Bilic a explicat recent care sunt diferențele dintre cele mai folosite tipuri de ulei din bucătăria românilor și ce impact au acestea asupra sănătății și siluetei. Nutriționista a vorbit, totodată, și despre unt, un aliment frecvent blamat, dar adesea înțeles greșit.

Ulei de floarea-soarelui sau ulei de măsline? Diferențe importante

Într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook, dr. Mihaela Bilic a subliniat diferențele nutritive majore dintre uleiul de măsline și cel de floarea-soarelui, explicând cum influențează acestea organismul și gustul preparatelor culinare.

„Uleiul de măsline conține acizi grași esențiali Omega-9, cu rol inflamator, (…). Are un punct de ardere înalt, este stabil, însă schimbă gustul mâncării pe care o prăjim. Cel de floarea-soarelui conține acizi grași Omega-6, cu rol proinflamator, însă gustul este neutru”, a precizat dr. Bilic.

Din punct de vedere caloric, diferențele sunt inexistente. Nutriționista a atras atenția că indiferent de tipul de ulei ales, aportul energetic rămâne același.

Atenție la cantitate, mai ales în curele de slăbire

Dr. Bilic recomandă limitarea consumului de ulei, în special în perioadele de dietă, subliniind că excesele pot afecta atât silueta, cât și sănătatea metabolică.

„Dragii mei, uleiul este sănătos, dar trebuie să îl consumăm cu măsură! O salată cu trei linguri de ulei are deja 350 kcal, când despre cel de floarea-soarelui, lăsați-o mai moale pentru că nu avem nevoie de inflamație, e suficient că ne afectează silueta”, a explicat specialista.

Mit sau realitate: este untul mai puțin sănătos decât uleiul?

Un alt subiect abordat de dr. Mihaela Bilic este untul, un aliment care a fost ani la rând demonizat. Nutriționista a demontat mitul conform căruia untul ar fi mai puțin sănătos decât uleiul vegetal și a explicat rolul acestuia într-o alimentație echilibrată.

„Untul este grăsimea naturală din lapte și una dintre puținele surse de vitamine liposolubile A și D cu biodisponibilitate crescută. Conține grăsimi saturate, dar și monosaturate, iar cantitatea de colesterol din unt (250 mg/100g) este similară cu cea din ou (220 mg). Untul are 758 de calorii/100g, spre deosebre de ulei care conține 900 calorii / 100 g. Uleiul nu are colesterol și e bogat în vitamina E, dar nu conține vitaminele A și D. Într-o dietă echilibrată trebuie să existe atât unt, cât și ulei, ambele în cantități reduse”, a scris dr. Bilic în cartea „Sănătatea are gust”, conform Click.

Tags:
