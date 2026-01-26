B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » UPDATE FOTO: Turcul care a ucis un polițist a evadat. „Regele veiozelor”, dat în urmărire generală. SURSE: Ar fi ajuns deja în Turcia

Adrian A
26 ian. 2026, 12:53
Abdullah Ataș era încarcerat la penitenciarul Rahova după ce a fost condamnat pentru omor calificat în 2017. Turcul a primit o permisie în acest weekend, însă nu s-a mai întors în închisoare. Potrivit unor surse, el este deja în Turcia.

Turcul nu s-a mai întors la pușcărie

Încarcerat în Penitenciarul Rahova pentru 22 de ani și 10 luni, după ce Curtea de Apel București l-a condamnat definitiv, în 2017, Abdullah Atas,turcul supranumit „Regele veiozelor”, nu s-a mai ]ntors în penitenciar, după ce a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026.

”La data de 26.01.2025 DGPMB a fost sesizată de către Penitenciarul Rahova despre faptul că un cetățean de naționalitate turcă (Atas Abdullah) care este încarcerat pentru săvârșirea infracțiunii de omor a beneficiat de permisie în perioada 23-26.01.2026 și nu a mai revenit în penitenciar.

Bărbatul în cauză a fost căutat la domiciliu (oraș Voluntari) fără a fi găsit. Au fost demarate verificări, pentru localizarea bărbatului.”, arată autoritățile.

Însă, potrivit unor surse judiciare, Abdullah Atas ar fi plecat în Turcia imediat după ce a fost lăsat în permisie. Criminalul ar fi plecat prin Bulgaria, bazându-se pe faptul că, fiind în Spațiul Schengen, nu se mai fac controale sistematice, astfel încât șansele să fie depistat ar fi fost foarte mici.

Cum a fost ucis „Dulăul”, polițistul de la Rutieră

Teribilul accident a avut loc în anul 2015. Polițistul Gheorghe Ionescu, zis „Dulăul”, agent la rutieră, a fost spulberat de o maşină care a trecut efectiv prin filtrul oamenilor legii. Abdullah Ataş avea în acea noapte o alcoolemie de 1,65 la mie si mergea cu o viteza de 200 km/h.

Poliţistul Gheorghe Ionescu a murit pe 21 august 2015, la trei săptămâni după ce a fost lovit şi târât sute de metri de afaceristul turc. Avea 44 ani, era căsătorit şi lucra de 23 de ani în Ministerul Afacerilor Interne.

După ce l-a lovit pe agent, turcul a fugit de la locul accidentului, fiind prins ulterior de polițiști.

În decembrie 2017, Abdullah Ataș, supranumit „Regele veiozelor” ,a fost condamnat definitiv la 22 de ani și 10 luni de închisoare pentru omor calificat, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului şi părăsirea locului accidentului. Afaceristul a fost condamnat și la plata a 400.000 de euro despăgubiri, familiei polițistului ucis.

