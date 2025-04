Licitație cu suveniruri de pe Titanic. Ceas scos la vânzare de moștenitorii unui pasager mort în tragedie

Un ceas de buzunar, descoperit printre lucrurile unuia dintre pasagerii morți în tragedia de pe va fi vândut la o licitație. Obiectul a ajuns în proprietatea moștenitorilor care speră să obțină 50.000 de lire sterline, aproximativ 66.000 de euro.

scos la vânzare i-a aparținut lui Hans Christensen Givard, în vârstă de 27 de ani, pasager la clasa a doua. El călătorea spre Statele Unite, unde voia să-și facă un rost, însoțit de doi prieteni. Hans Christensen Givard s-a numărat printre cele 1.500 de persoane care şi-au pierdut viaţa când vasul a lovit un aisberg în 1912.

Cadavrul a fost a fost recuperat din apele Atlanticului de Nord şi a fost îngropat în Halifax, Canada. Asupra sa au fost găsite mai multe bunuri, între care un carnet de economii, chei, bani într-un portofel, un ceas de argint, un compas şi un paşaport. De asemenea, acesta avea și un ceas de buzunar, de damă, aurit, care prezentă urme de coroziune din cauza apei sărate.

Toate obiectele descoperite au fost restituite fratelui său, în Danemarca, iar ceasul este scos la de moştenitorii acestuia.

Soarta tragică a lui Givard i-a inspirat pe curatorul Jesper Hjermind şi pe nepoata lui, jurnalista Mette Hjermind McCall, care locuieşte în Statele Unite. Aceasta a scris o carte intitulată „Titanic – De Danske Fortćllinger (Titanic – The Danish Stories)”, în care este menţionat ceasul de buzunar.

