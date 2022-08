Ce trebuie sa ai in vedere inainte de a cumpara sifoane de pardoseala?

Cand vine vorba de amenajarile dintr-o locuinta, sistemele de scurgere nu primesc mereu atentia de care este nevoie pentru a le asigura buna functionare.

De aceea, oamenii se lovesc de tot felul de probleme provocate de niste vechi, care ar fi trebuit deja sa fie inlocuite cu alte modele.

Cei care se decid sa-si inlocuiasca vechile sisteme de scurgere trebuie sa ia in considerare mai multi factori inainte de a se hotari asupra unui model. Primul aspect la care trebuie sa aiba grija este dimensiunea sifonului de pardoseala. Materialul din care este confectionat poate avea si el un rol important in procesul de decizie.

Asigura-te ca ti-ai masurat vechiul sistem de scurgere!

Nu toate sifoanele de pardoseala au aceeasi dimensiune, asa ca cei care nu se intereseaza cu privire la marimea de care au nevoie, s-ar putea sa aiba neplacuta surpriza ca produsul cumparat nu se potriveste in baia in care urmau sa il instaleze. Nu doar dimensiunea poate sa difere, intrucat exista sifoane de pardoseala cu forme diferite.

Pentru a evita o astfel de situatie, cei care planuiesc sa cumpere un nou sistem de scurgere trebuie sa masoare spatiul in care cel vechi a fost instalat si de abia dupa aceea sa se orienteze catre un nou sifon de pardoseala. In acest fel, vor sti daca produsul de care sunt interesati se va potrivi in locuinta lor, sau daca vor fi nevoiti sa caute mai mult.

In ceea ce priveste materialul, cele mai multe sifoane de pardoseala sunt confectionate din otel, dar si aici exista mai multe optiuni. In principiu, la fel ca in cazul dimensiunii, oamenii trebuie sa aiba in vedere spatiul in care urmeaza sa instaleze sistemul de scurgere.

Ce trebuie sa faca o persoana pentru a mentine calitatea sifoanelor de pardoseala?

Din cauza locului in care sunt instalate, sifoanele de pardoseala se murdaresc foarte usor, iar acest lucru va duce la o proasta functionare a lor. De aceea, ele trebuie curatate in mod periodic, iar daca procesul se dovedeste a fi unul dificil, s-ar putea sa fie nevoie de interventia unor profesionisti. Nici mirosurile urate care vin din apropierea sifoanelor nu trebuie ignorate.

O scurgere inceata reprezinta primul semn de ingrijorare in ceea ce priveste un sistem, asa ca cei care observa ca ceva nu este in regula cu modul in care functioneaza sifonul de pardoseala, trebuie sa actioneze rapid. In acest fel, riscul de inundatie va fi redus in mod considerabil.

Ce altceva mai trebuie sa stii despre sifoanele de pardoseala?

Nu doar baile pot fi dotate cu sisteme de scurgere, ci si subsolul, garajul si alte incaperi similare, De asemenea, sifoanele de pardoseala nu sunt folosite doar in locuinte, ci si in scop comercial, cum ar fi in bucataria unui restaurant.

Prin urmare, nimeni nu trebuie sa se grabeasca atunci cand cumpara sifoane de pardoseala, pentru ca o alegere gresita o sa faca mai mult rau decat bine.