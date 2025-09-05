Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon

Un medic din Marea Britanie a dezvăluit care sunt ce pot reduce riscul apariției cancerului de colon.

Despre ce este vorba

Ce alimente recomandă medicul

Doctorul Karan Rajan a vorbit despre importanța fibrelor pentru și pentru sănătate. El a explicat cum putem să le introducem în dietă foarte ușor.

Fibrele sunt foarte importante pentru prevenirea cancerului de colon, spun studiile. Experții explică că este recomandată consumarea a 30 de grame de fibre în fiecare zi, însă, din păcate, mulți adulți nu ating acest prag.

Medicul britanic a venit cu o soluție pentru a ne asigura consumul zilnic de fibre. Trebuie introduse în alimentația zilnică anumite alimente banale, conform .

Este vorba despre 50 de grame de fistic sau alune, 80 de grame de zmeură, 100 de grame de mazăre, 100 de grame de hummus, sau chiar și 50 de grame de ciocolată neagră.

Pentru a asigura un aport de aproximativ 15 grame, ar trebui să combinăm oricare dintre aceste trei alimente.

Mai mult, medicul mai recomandă și fructe precum merele, avocado sau perele, pentru o dietă sănătoasă.