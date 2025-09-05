B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon

Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon

Selen Osmanoglu
05 sept. 2025, 08:40
Un medic dezvăluie care sunt alimentele ce pot reduce riscul de cancer de colon

Un medic din Marea Britanie a dezvăluit care sunt alimentele ce pot reduce riscul apariției cancerului de colon.

Cuprins

  • Despre ce este vorba
  • Ce alimente recomandă medicul

Despre ce este vorba

Doctorul Karan Rajan a vorbit despre importanța fibrelor pentru dietă și pentru sănătate. El a explicat cum putem să le introducem în dietă foarte ușor.

Fibrele sunt foarte importante pentru prevenirea cancerului de colon, spun studiile. Experții explică că este recomandată consumarea a 30 de grame de fibre în fiecare zi, însă, din păcate, mulți adulți nu ating acest prag.

Ce alimente recomandă medicul

Medicul britanic a venit cu o soluție pentru a ne asigura consumul zilnic de fibre. Trebuie introduse în alimentația zilnică anumite alimente banale, conform Click.

Este vorba despre 50 de grame de fistic sau alune, 80 de grame de zmeură, 100 de grame de mazăre, 100 de grame de hummus, sau chiar și 50 de grame de ciocolată neagră.

Pentru a asigura un aport de aproximativ 15 grame, ar trebui să combinăm oricare dintre aceste trei alimente.

Mai mult, medicul mai recomandă și fructe precum merele, avocado sau perele, pentru o dietă sănătoasă.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Eveniment
Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
Temperaturi ridicate în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea astăzi
Eveniment
Temperaturi ridicate în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea astăzi
Transpirația picioarelor îți dă bătăi de cap? Un ingredient banal îți poate ușura viața. Iată despre ce e vorba
Eveniment
Transpirația picioarelor îți dă bătăi de cap? Un ingredient banal îți poate ușura viața. Iată despre ce e vorba
Spectacol astronomic pe cerul României! Eclipsă totală de Lună pe 7-8 septembrie
Eveniment
Spectacol astronomic pe cerul României! Eclipsă totală de Lună pe 7-8 septembrie
Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
Eveniment
Ce spun specialiștii despre dormitul cu telefonul lângă pernă. Obiceiul greșit care te poate afecta
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Eveniment
Scapă de mătreață cu o mască naturală! Rețeta simplă care chiar funcționează
Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
Eveniment
Fraudă cu panouri fotovoltaice descoperită de ANAF. Ministrul Finanțelor confirmă ancheta în curs
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Eveniment
Lucrările pe Lotul 1 al A0 Nord avansează. Ministrul Transporturilor a vorbit despre stadiul proiectului
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Eveniment
Sfârșit tragic pentru un tânăr de 18 ani! A murit, după ce un mal de pământ s-a surpat peste el. Unde s-a petrecut incidentul
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Eveniment
Situația burselor la început de an școlar. Explicațiile ministrului Daniel David: „Am reușit să flexibilizăm criteriile pentru bursele de merit” (VIDEO)
Ultima oră
09:42 - Curtea de Apel din SUA obligă administrația Trump să reia emiterea pașapoartelor cu genul „X”
09:28 - Toate pensiile vor fi plătite pe card? Anunțul făcut de ministrul Muncii
09:17 - Un tânăr și-a ucis sora şi a rănit alte şapte persoane. Ce s-a întâmplat cu agresorul
09:16 - Hamude Kilani, fostul concurent de la „Insula Iubirii”, mărturisiri la aproape un deceniu de când a participat la emisiune: „Eram niște copii”. Ce a spus bărbatul care a băgat mâna în foc în numele iubirii
09:04 - Reorganizarea Romsilva, aprobată vineri în ședință de guvern. Executivul invocă obligațiile asumate prin PNRR
08:46 - Ministrul Daniel David, despre tema realizată cu AI: „Nu contează dacă ai lucrat-o singur sau ai lucrat-o cu AI”. Ce le-a transmis profesorilor
08:32 - Criză politică în Franța. Guvernul Bayrou ar putea cădea
08:18 - Cum a arătat prima zi din viața de președinte a lui Nicușor Dan: „Băiețelul s-a îmbolnăvit, soția mă suna…” / Ce dezvăluiri a făcut despre întâlnirea cu Trump de la summit-ul NATO
07:52 - Ucraina a atacat cu drone infrastructura energetică a Rusiei
07:24 - Temperaturi ridicate în mai multe zone din țară. Cum va fi vremea astăzi