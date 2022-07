Cea mai bună muzică pentru sesiunile de poker

Cei mai mulți dintre noi joacă poker în timpul liber, în primul rând pentru distracție. Din acest motiv, fie că joci la cazinoul online sau acasă cu prietenii, întotdeauna atmosfera e mai plăcută atunci când asculți și muzica preferată. Dacă nu ești fan al jocurilor de cărți, poți oricând să joci . Care sunt cele mai potrivite melodii pentru jocul de poker? Vom vedea în continuare!

1) Lady GaGa, Pokerface

Este destul de greu să ignori conținutul legat de poker al lui Stefani Joanne Angelina Germanotta, cunoscută și sub numele de Lady GaGa. Această piesă este în topuri încă din 2008, ceea ce ne face să ne simțim bătrâni.

Melodia lui GaGa, care este foarte vag un omagiu adus iubiților ei rock ‘n’ roll și care are un videoclip destul de ciudat, a devenit celebră, deși a avut nevoie de trei luni pentru a ajunge pe primul loc în SUA, în 2009.

2) Kenny Rogers, The Gambler

O poveste despre un tânăr care primește înțelepciune de la un bătrân, atunci când cei doi bărbați împart un vagon de tren, o imagine clasică a pokerului. Jucătorul” în cauză schimbă o sticlă de whisky cu un sfat strategic, spunând că trebuie să „știi când să le ții, știi când să renunți la ele”, ceea ce, să recunoaștem, este destul de evident în poker.

Cu un videoclip în care apare regretatul Kenny Rogers, acesta fiind cel care însuși oferă sfaturile, cântecul a ajuns pe primul loc în topul al muzicii country din SUA, dar a ajuns doar pe locul 16 în topul principal. În mod interesant, în ciuda faptului că acum are un public numeros, piesa a ajuns doar pe locul 22 în clasamentul britanic de single-uri.

3) Garth Brooks, Two of a Kind Working on a Full House

Garth Brooks este un nume de referință în industria muzicală, așa că încercarea sa de a lega pokerul de noțiunea de familie nu uimește pe nimeni. Cântecul a apărut pe cel mai bine vândut album al carierei lui Brooks, No Fences din 1990, demonstrând că muzicianul este la fel de nepriceput în ceea ce privește stabilirea unor limite restrictive în viața personală ca și în ceea ce privește urmărirea unor full house-uri de pe tablă de pe urma unei singure perechi.

4) Clint Black, A Good Run of Bad Luck

Piesa lui Clint Black a apărut ca parte a coloanei sonore oficiale a filmului Maverick, cu Mel Gibson și Jodie Foster, din 1994. Maverick însuși trăiește exact ceea ce cântă Clint, iar melodia se potrivește perfect cu filmul, incluzând versuri precum „A high roller even when the chips are down”.

Videoclipul – regizat de Clint Black însuși – este foarte amuzant, asta dacă te atrage muzica country folk-ul. Cântecul a ajuns pe primul loc în topurile de muzică country din SUA și Canada.

5) Sting, Shape of My Heart

Este ușor să ridiculizezi mașina de dragoste tantrică Gordon Sumner, dar el a dat lovitura cu această piesă care apare pe coloana sonoră a filmului Léon din 1994.

Sting a descris cântecul ca fiind despre „un jucător de cărți, un parior care joacă nu pentru a câștiga, ci pentru a încerca să descopere un fel de logică mistică în ceea ce privește norocul, un fel de lege științifică, aproape religioasă”.

Melodia, lansată în 1993, a intrat din prima pe locul 57 în Marea Britanie, dar a ajuns în cele din urmă pe locurile doi și unsprezece în topurile de single-uri atunci când a fost preluată de Sugababes și Craig David.

6) Frank Sinatra, Luck be a Lady

Este greu să nu iubești un cântec al lui atunci când vorbește despre jocurile de noroc, pentru că el însuși avea un renume de pungaș – și să fim sinceri, cunoștea această lume în mod intim. De fapt, cântecul vorbește mai mult despre modul în care Frank aseamănă norocul cu o doamnă, ceea ce ne oferă niște versuri grozave precum „O doamnă nu se plimbă prin toată camera și nu suflă pe zarurile altuia”.

7) AC/DC, The Jack

Deși piesa celor de la AC/DC este excelentă și face referire la o carte de joc folosită la poker, melodia este, de asemenea, puțin sexistă. „Jack” despre care se cântă se referă de fapt la o boală cu transmitere sexuală, nu la cartea de joc.

Este, în esență, un non sens, dar conține o replică foarte clară: „Ea avea o pereche, dar eu a trebuit să încerc, doiul ei era sălbatic, dar asul meu era mare”.

8) Elvis Presley, Viva Las Vegas

Nu-l poți ignora pe regele rock&roll-ului în această listă și nu poate exista o expunere mai bună a laturii sordide a Vegasului decât în acest cântec clasic. În esență, melodia este o reclamă pentru Orașul Păcatelor, învelită în probabil cel mai molipsitor cântec produs vreodată.

O scrisoare de dragoste pentru capitala pokerului, Elvis s-a aruncat în interpretarea acestui cântec de fiecare dată când l-a interpretat live și, deși a ajuns doar pe locul 29 în topurile de acasă, postum, a devenit unul dintre cele mai valoroase hituri ale regelui.

9) The Weepies, Vegas Baby

În esență, un cântec de drum despre cum să mergi cu mașina la Las Vegas și să-ți învârți stack-ul. Acest cântec al trupei The Weepies face referire la a crede în noroc și la a trage în lună, așa cum fac atât de mulți oameni în fiecare an la World Series of Poker.

Lansat ca parte a albumului „Happiness” din 2003, Vegas Baby nu a fost niciodată un single de mare succes, dar poate că ar fi trebuit să fie.

Concluzie

De la pop la country, de la rock la roll și de oriunde între ele, pokerul și muzica merg împreună ca așii și regii. Încarcă-ți playlist-ul de mai sus, iar dacă aceste piese te ajută să câștigi milioane de dolari în Las Vegas în această toamnă, la World Series of Poker 2022, amintește-ți unde ți-ai găsit inspirația.