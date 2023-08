Cea mai controversată ediție a festivalului Untold: De la mesaje rasiste, care promovează violența și consumul de droguri, la incendiul care a provocat panică / Cine sunt principalele branduri care au sponsorizat festivalul

De la an la an festivalul Untold a devenit tot mai controversat din cauza neregulilor privind organizarea și a haosului pe care evenimentul îl generează pentru unul dintre cele mai aglomerate orașe din România. De departe, ediția din acest an a generat cele mai multe critici, având în vedere valul de indignare exprimat în presă și pe rețelele de socializare.

În ciuda unei liste lungi de nereguli grave, festivalul Untold se bucură în continuare de sponsorizarea unor companii influente, fie că vorbim despre marii jucători din piața de retail, banking, FMCG, pharma sau fashion.

Printre cei care au contibuit cu bani pentru desfășurarea unui dintre cele mai controversate festivaluri se numără Retailerul Kaufland, liderul bancar din România Banca Transilvania, cardurile VISA, PRO TV prin platforma sa VOYO, producătorul de tutun JTI prin mărcile sale Sobranie și Winston-5 minute de libertate, liderul pieței băuturilor răcoritoare Coca-Cola cu mai toate mărcile sale, brandul numărul 1 de energizant Red Bull, rețeaua fast-food McDonald’s, producătorul de bere Ursus Breweries prin noul brand Kozel din Cehia, adus recent pe piața românească, livratorul Tazz by eMAG, centrele comerciale Iulius Mall, dar și branduri mai mici cu implicare mare, precum hard seltzer-ul WET, ETI/ Dare, Terapia/Fortifikat, Emetix.

Toți au ales să se asocieze proiectului Untold, unii chiar de la prima ediție, potrivi .

Scandal de rasism la Untold

Deși scandalul generat de concertul susținut de manelistul Gheboasă a acaparat dezbaterea publică din cauza mesajelor agresive, cu tentă rasistă și care fac apologia consumului de droguri, reprezintă doar o mică parte din neregulile care au caracterizat festivalul Untold.

Promovarea violenței s-a regăsit în mod repetat și în evenimentele susținute de mai alți artiști, așa cum a spus chiar Gheboasă, “eroul” ediției din acest an, nemulțumit că a fost amendat.

După ce a fost sancționat de către Jandarmerie pentru “proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora”, manelistul s-a apărat precizând că mulți alți artiști prezenți la festival ar fi trebuit amendați pentru că “au avut versuri la fel sau mai rele, cu conotații sexuale”.

Dincolo de scandalul privind promovarea artiștilor și a mesajelor care îndeamnă la comportamente antisociale, organizatorii festivalului Untold au fost ținta multor acuzații grave. Scena festivalului a fost cuprinsă de flăcări înainte de concertul celor de la Imagine Dragons din cauza artificiilor. O tragedie cumplită a fost evitată în ultimul moment, însă a scos în evidență organizarea dezastruasă, dar și complicitatea autorităților care au închis ochii și au autorizat acest eveniment în ciuda unor nereguli evidente.

Capacitatea Cluj Arena, depășită, cu girul autorităților

Incendiul de pe scenă a provocat panică în rândul participanților care nu au putut să evacueze stadionul din cauza aglomerației și a blocării punctelor de ieșire. Nu este de mirare, având în vedere că stadionul este proiectat să găzduiască puțin peste 30.000 de persoane, dar la Untold s-a permis accesul unui număr de 75.000 de participanți. Totul cu aprobarea inconștientă a celor de la ISU Cluj.

Folosirea artificiilor reprezintă în sine o încălcare gravă a legislației în vigoare care le interzice în apropierea clădirilor înalte sau a firelor de înaltă tensiune. Așa cum într-o intervenție pentru B1 TV redactorul șef al Ziar de Cluj, în apropiere de Cluj Arena se află o clădire de opt etaje. Concluzia acestuia este că doar norocul a făcut ca până acum festivalul ajuns la a opta ediție să nu cauzeze o tragedie.

O altă controversă este închiderea pentru clujeni a spațiului verde din jurul Cluj Arena, pe toată durata desfășurării festivalului Untold, pentru o sumă derizorie. Totul în beneficiul organizatorului Bogdan Buta, care ar beneficia astfel de prietenia cu primarul Emil Boc. Practic municipalitatea pare să ofere pe tavă organizatorilor, și nu în beneficiul clujenilor, atât stadionul cât și spațiul din jurul arenei.

Mai mult, după ce timp de șapte ani gazonul de pe Cluj Arena a fost distrus în urma organizării festivalului UNTOLD, autoritățile locale au ca refacerea acestuia să fie suportată din banii clujenilor, nu a organizatorilor.

Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a spus că suprafața de joc va fi refăcută pe Cluj Arena, dar nu va mai fi cazul să se refacă în profunzime. Potrivit acestuia, și în acest an clujenii vor fi cei care vor suporta pagubele în urma festivalului UNTOLD, prin bugetul local, și nu organizatorii festivalului.

Consumul de droguri, scăpat de sub control

Și în acest an, au fost nelipsite incidentele legate de consumul de substanțe interzise în rândul tinerilor prezenți la festival, mulți dintre ei minori. O ”salbă” de droguri au descoperit oamenii legii asupra unor tineri care au participat la UNTOLD.

Polițiștii au găsit la un tânăr sute de pastile ecstasy, dar şi noi substanţe psihoactive. LSD, 3 MMC, Diazepam, Xanax, ciuperci halucinogene și multe alte substanțe cu efect psihoactiv sunt uluitor de ușor de găsi, dar cu efecte importante.

Organizatorii festivalului au fost criticați de către organizațiile antidrog că permit accesul minorilor doar pe baza unei declarații semnată de către un adult oarecare, nu de către părinți sau tutorele legal.

Cine sunt sponsorii care girează festivalul

Sponsor principal al evenimentului, liderul retailului din România, Kaufland a captat de la intrarea în festival toate privirile. De la brățara de acces, la poarta de intrare, scena specială Daydreaming, logo-ul roșu celebru din Cluj Arena, imposibil de ratat, până la roboțelul care oferă cadouri sustenabile în schimbul recipientelor reciclabile, Kaufland a fost prezent peste tot, scrie .

Banca Transilvania a beneficiat de o prezență specială în cadrul festivalului.

Imaginea băncii a fost prezentă în zonele de relaxare pentru festivalieri, dar și prin bancomatele bine poziționate, servicii de transfer bancar și plăți cu brățara.

Brandul VISA a fost vizibil prin steagurile de pe aleea principală de acces în festival au fost potrivite zonei și ușor remarcate de public.

Coca-Cola a avut o zonă proprie de branding, chiar dacă liderul pe piața răcoritoarelor nu a marșat pe stabilirea unei legături directe cu publicul prezent la festival. Coca-Cola a avut probabil cele mai multe logo-uri prezente în festival. Asta însă doar datorită frigiderelor sale de băuturi reci.

McDonald’s este prezent în festival din 2022. Cu zone multiple construite precum niște mici insule de servire tipice restaurantelor din era pre-kiosk-urilor automatizate, McDonald’s a fost prezent în multe puncte din festival.

Prezență amplă au avut și producătorii de țigarete în festival. Zonă Sobranie exclusivă în vecinătatea aleii principale din Parcul Simion Bărnuțiu, concursuri, prezența logo-ului în zona de VIP din barul Fratelli, dar și prezență intensă a brandului Winston la punctele de vânzare.

Brandul Tazz a fost vizibil grație vrăjitorilor cu pelerine roșii care au cărat burgerul special Untold și diverse alimente pentru cei care nu au avut răbdare la cozi.

Cel mai vizibil bar din festival a aparținut celor de la WET, hard seltzer-ul care a bifat timid prezența anul trecut la Untold, fiind nou și necunoscut pe piață. Însă după doar un an de zile, WET a adus un bar digitalizat, cu un ecran led de mari dimensiuni.

Nu au lipsit Ursus Breweries și noul brand Kozel. Țapul Kozel a fost poate cel mai vizibil obiect totemic din această ediție de Untold. Construit ca un cal troian intrat grandios în parcul clujean.