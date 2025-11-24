B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov

Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov

Ana Beatrice
24 nov. 2025, 15:34
Cea mai scăzută rată a riscului de sărăcie din Uniunea Europeană a fost înregistrată în Bucureşti-Ilfov
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Unde se înregistrează cele mai mari şi cele mai mici riscuri de sărăcie
  2. Cum este stabilit pragul riscului de sărăcie în Uniunea Europeană

Statistică îngrijorătoare. 16,2% dintre cetăţenii Uniunii Europene s-au aflat anul trecut în risc de sărăcie. Asta înseamnă aproximativ 72,1 milioane de persoane. Proporţia este identică cu cea din 2023, semn că situaţia nu a cunoscut nicio ameliorare.

Datele publicate luni de Oficiul European pentru Statistică, citate de Agerpres, arată că problema rămâne la fel de presantă.

Unde se înregistrează cele mai mari şi cele mai mici riscuri de sărăcie

În nivelul NUTS 2 al regiunilor europene, situaţia diferă puternic de la o zonă la alta. Anul trecut, zece regiuni din UE au depăşit pragul de 30% al populaţiei expuse riscului de sărăcie. Cea mai gravă situaţie s-a înregistrat în regiunea ultraperiferică franceză Guyane, unde procentul a urcat la 53,3%. Următoarele în clasament au fost Ciudad de Melilla din Spania, cu 41,4%, şi Calabria din Italia, cu 37,2%.

La polul opus, există 28 de regiuni cu ponderi sub 10%. Această situaţie evidenţiază o discrepanţă puternică între zonele Uniunii. Cele mai mici valori s-au înregistrat în Bucureşti-Ilfov cu 3,7%, în Oost-Vlaanderen din Belgia cu 5,4% şi în Provincia Autonomă Bolzano/Bozen din Italia cu 5,9%.

În România, diferenţele regionale sunt evidente. Bucureşti-Ilfov rămâne cea mai bine poziţionată zonă, cu 3,7%. Vestul a raportat 13,3%, iar Nord-Vestul 14%. Situaţia se agravează treptat spre sud şi est, cu 17,4% în Sud-Muntenia, 26,4% în Nord-Est, 26,8% în Sud-Est şi 29,8% în Sud-Vest Oltenia. Aceste valori conturează un tablou limpede al inegalităţilor existente la nivel naţional şi european.

Cum este stabilit pragul riscului de sărăcie în Uniunea Europeană

Rata riscului de sărăcie arată câte persoane trăiesc cu venituri sub 60% din media naţională. Un astfel de nivel este considerat insuficient pentru un trai decent. În 2024, venitul mediu anual echivalent pe persoană în UE a fost de 21.582 de euro. Pe baza acestui nivel, pragul de sărăcie ajunge la 12.949 de euro pe an, adică aproximativ 1.079 de euro pe lună.

Oricine coboară sub acest plafon este încadrat ca fiind expus riscului de sărăcie. Diferenţele dintre state sunt însă uriaşe. În Bulgaria şi România, pragul abia trece de 390 de euro, în timp ce în Luxemburg depăşeşte 2.500 de euro. Ţări precum Danemarca, Austria, Irlanda, Olanda şi Belgia au limite situate între 1.500 şi 2.000 de euro.

În multe state din est şi sud, precum Letonia, Portugalia, Croaţia, Lituania, Polonia, Grecia şi Slovacia, nivelul scade sub 750 de euro, iar în Ungaria, România şi Bulgaria coboară chiar sub 500. Dintre cele patru mari economii europene, Germania rămâne în frunte cu un prag de 1.381 de euro, urmată de Franţa, Italia şi Spania, potrivit euronews.com.

Tags:
Citește și...
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Eveniment
Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Eveniment
Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Eveniment
Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
Criza de personal calificat: Rolurile cheie pe care antreprenorii nu le găsesc azi
Eveniment
Criza de personal calificat: Rolurile cheie pe care antreprenorii nu le găsesc azi
Un bărbat își caută soția perfectă! Iată câți bani oferă, dar și ce listă cu pretenții are
Eveniment
Un bărbat își caută soția perfectă! Iată câți bani oferă, dar și ce listă cu pretenții are
România chiar strălucește în lumea brânzeturilor. Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards
Eveniment
România chiar strălucește în lumea brânzeturilor. Brânza de Horezu a obținut medalia de aur la World Cheese Awards
Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
Eveniment
Toate penitenciarele din țară sunt afectate de proteste. Sindicatele cer oprirea modificărilor la pensiile militare de stat
Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
Eveniment
Clipul care a șocat internetul! Iată cum arată interiorul unei mașini de spălat vase, în timpul funcționării
Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri
Eveniment
Noi probleme pentru Horațiu Potra. Procurorii l-au convocat la audieri
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Eveniment
Jaf neobișnuit! Cum a fost furată mașina unui bărbat cu tot cu soție în ea
Catalin Drula
Ultima oră
16:37 - Un robot umanoid a intrat în Cartea Recordurilor după ce a parcurs 106 kilometri pe jos. Ce a declarat compania care l-a creat 
16:36 - BUCUREȘTI, UN ORAȘ CARE NU LASĂ PE NIMENI ÎN URMĂ. Daniel Băluță propune un plan concret pentru combaterea excluziunii sociale
16:23 - Surse: Lovitură pentru Bolojan! Ce ar urma să se întâmple cu proiectul de interdicție a cumulului pensiei cu salariul
16:13 - Imagini impresionante. Cum arată noul sediu al Academiei Naționale de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj. Construcții Erbașu: „Un proiect unic în România” (VIDEO)
16:08 - „Bucureștiul nu mai poate trăi la noroc”. Ciprian Ciucu propune un fond de siguranță seismică exclusiv pentru Capitală
16:04 - Inflația se menține la un nivel ridicat. BNR confirmă oficial eșecul majorării TVA
15:58 - Humane World for Animals susține reformele care recunosc animalele ca ființe simțitoare
15:56 - Sărbătoare importantă pe 24 noiembrie: Biserica Ortodoxă îl prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic Clement
15:41 - Newsweek/ Ministerul muncii: 2.200.000 pensii nu cresc în următoarele 14 luni. Care pensionari vor lua, totuși, 800 lei?
15:35 - Legea pensiilor magistraților, respinsă de Curtea de Apel București. Bolojan așteaptă avizul CSM