Celebra cântăreață Minelli dă cărțile pe față: „Nu mai vorbesc cu Lora. M-a lăsat și cu câteva sechele, dar e ok”

Celebra cântăreață Minelli, pe numerele ei real Luisa Ionela Luca, a dezvăluit recent că nu mai vorbește cu Lora, deși în trecut cele două artiste au colaborat, sub îndrumarea lui Marius Moga.

Dezvăluiri făcute de celebra cântăreață Minelli

La doar 17 ani, Minelli și-a văzut visul cu ochii atunci când Marius Moga a cooptat-o pentru o trupă de fete pe care o formase. În acea formație era și Lora, iar toate membrele au locuit timp de mai mulți ani, în același apartament. Vremea a trecut, iar acum fiecare a optat pentru o carieră solo. Minelli a declarat că nu mai vorbește cu Lora, astfel prietenia lor nu mai există.

„Nu mai vorbesc cu Lora, dar dacă ne vedem eu o salut. Nu am nicio treabă. Au trecut anii, am trecut peste. A fost o prietenie frumoasă, a fost o perioadă foarte frumoasă care m-a format, care m-a lăsat și cu câteva sechele, dar e ok. Nu am avut viață lungă după ce am ieșit. Am stat foarte mult împreună într-un apartament, totuși am rezistat trei ani. A fost frumos, mai ales că eu aveam 17 ani, eu zic că a fost fix ce îmi trebuia mie în perioada aia, mai ales că trebuia să fiu aia mică din trupă, simpatică. Cumva, eram fiecare câte un personaj.”, a dezvăluit Minelli, în emisiunea Alexandrei Ungureanu.

Puțini sunt cei care știu că Hitul Innei, „Up”, este de fapt compus de Minelli. Invitată în cadrul emisiunii „Duet”, moderată de Alexandra Ungureanu și difuzată pe canalul de YouTube theXclusive, artista a precizat cum i-a venit ideea pentru piesa pe care i-a încredințat-o colegei sale debreaslă.