Vaticanul avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale. Control social, manipulare și slăbirea relațiilor umane

Vaticanul avertizează asupra riscurilor inteligenței artificiale. Control social, manipulare și slăbirea relațiilor umane

Selen Osmanoglu
05 mart. 2026, 10:39
sursa foto: freepik
Cuprins
  1. Documentul Vaticanului despre viitorul omenirii
  2. Inteligența artificială și riscul de control social
  3. Rolul relațiilor umane și al familiei
  4. Papa avertizează asupra lipsei de transparență în AI

Vaticanul avertizează că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale ar putea duce la control social și manipulare, într-o lume tot mai dominată de tehnologie. Într-un nou document teologic, aprobat de Papa Leon al XIV-lea, oficialii Bisericii Catolice subliniază necesitatea protejării relațiilor umane și a valorilor care stau la baza societății.

Documentul Vaticanului despre viitorul omenirii

Comisia Teologică Internațională (ITC) a publicat un document intitulat în latină „Quo Vadis, Humanitas?” („Încotro mergi, omenire?”), în care analizează impactul tehnologiei asupra societății, conform Știrile ProTv.

Textul avertizează că omenirea trebuie să se confrunte cu „riscuri de neimaginat până acum”, generate de evoluția rapidă a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale.

„Astăzi, asistăm la o pierdere a simţului istoriei şi la o reducere a experienţei în favoarea clipei trecătoare”, se arată în documentul aprobat de Papa Leon al XIV-lea.

Autorii textului susțin că mediul digital transformă modul în care oamenii percep memoria și identitatea culturală.

„Cultura digitală tinde să (…) transforme cultura vie a memoriei şi a speranţei într-o cultură postmodernă a unui prezent închis în sine”, se precizează în document.

Inteligența artificială și riscul de control social

Potrivit Vaticanului, inteligența artificială contribuie la formarea unei lumi tot mai „hiperconectate”, în care schimbările economice, politice, sociale și militare se accelerează.

Documentul avertizează că această dinamică ar putea deveni greu de controlat.

Oficialii Bisericii Catolice susțin că tehnologia ar putea transforma comportamentul uman într-o resursă exploatată de centre de putere sau de interese economice.

„Într-o astfel de lume, acţiunea umană însăşi devine o materie primă care trebuie analizată şi formatată în funcţie de obiectivele de putere sau de piaţă, care nu sunt întotdeauna transparente. Controlul social creşte, la fel ca şi riscul de manipulare”, se arată în document.

Rolul relațiilor umane și al familiei

În acest context, Vaticanul subliniază importanța relațiilor umane autentice, în special în cadrul familiei.

Potrivit documentului, acestea pot reprezenta o protecție împotriva efectelor negative ale globalizării și digitalizării excesive.

Relațiile personale sunt descrise drept „o barieră împotriva răspândirii unei globalizări omogenizante, care nu ajută întotdeauna la crearea de legături autentice”.

Papa avertizează asupra lipsei de transparență în AI

Papa Leon al XIV-lea a transmis în repetate rânduri avertismente privind riscurile inteligenței artificiale generative.

La 24 ianuarie, el a criticat „lipsa de transparenţă în crearea algoritmilor” care stau la baza funcționării chatboturilor și a altor sisteme bazate pe AI.

„În spatele acestei enorme forţe invizibile, care ne priveşte pe toţi, există doar câteva companii”, a declarat suveranul pontif, exprimându-și îngrijorarea față de „controlul oligopol al AI”.

De asemenea, la sfârșitul lunii decembrie, Papa a avertizat asupra competiției dintre state pentru dezvoltarea inteligenței artificiale în domeniul militar.

El a descris „delegarea către maşini a deciziilor privind viaţa şi moartea fiinţelor umane” drept o „spirală distructivă”.

