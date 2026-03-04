O echipă de cercetători din Australia a creat un instrument de diagnostic rapid și accesibil, bazat pe analiza salivei, care ar putea permite depistarea precoce a mai multor tipuri comune de .

Studiul a fost realizat de specialiști de la Queensland University of Technology (QUT), care au dezvoltat un test simplu pentru identificarea biomarkerului proteic S100P. Această proteină a fost asociată cu mai multe forme de cancer, inclusiv cancer bucal, colorectal, de prostată și pancreatic. Iată despre ce este vorba!

Cum funcționează testul

Noua metodă utilizează hârtie acoperită cu nanoparticule de aur și argint pentru a crea un senzor extrem de sensibil. Acesta analizează probele de salivă prin intermediul spectroscopiei Raman, un proces prin care substanțele împrăștie lumina laser, permițând identificarea moleculelor prezente în probă, conform Știrile ProTv.

Potrivit cercetătorilor, tehnologia permite detectarea rapidă a proteinei S100P, considerată un biomarker important în diagnosticarea oncologică.

Profesorul asociat Emad Kiriakous, de la Facultatea de Chimie și Fizică a QUT, a explicat că proteina S100P a fost detectată anterior și în cazuri de cancer ovarian, gastric și mamar.

Diagnostic în doar câteva minute

Unul dintre avantajele majore ale metodei este rapiditatea. Dacă metodele tradiționale pot necesita ore sau chiar zile pentru procesarea rezultatelor, noul test ar putea oferi un diagnostic preliminar în doar câteva minute.

În plus, tehnologia folosește materiale portabile și costuri reduse, ceea ce ar putea facilita utilizarea sa în clinici, centre medicale sau chiar în zone cu acces limitat la infrastructură medicală complexă.

Rezultatele cercetării au fost publicate în revista științifică Talanta.

Cercetătorii subliniază că sunt necesare studii suplimentare pentru validarea clinică pe scară largă, însă descoperirea reprezintă un pas important către metode de screening mai rapide, mai accesibile și mai puțin invazive.