Eveniment » Un obiect verde și strălucitor a fost văzut deasupra Moscovei. Ce explică specialiștii despre lumina verde

Iulia Petcu
27 oct. 2025, 23:56
sursa foto: X/ @nexta_tv
Cuprins
  1. Ce au observat martorii pe cerul Moscovei
  2. Ce fel de obiect a luminat cerul
  3. Care sunt legăturile cu atacurile cu drone
  4. Cum descriu martorii experiența trăită

Un fenomen neobișnuit a fost observat în dimineața zilei de 27 octombrie deasupra Moscovei și a orașelor din jur. Un obiect luminos, de culoare verde, a traversat cerul și a fost filmat din mai multe unghiuri. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, unde martorii au descris scena drept „o bilă uriașă, verde, care traversa cerul”.

Ce au observat martorii pe cerul Moscovei

Potrivit canalului SHOT, obiectul a fost văzut în jurul orei 6:30 dimineața. Relatările nu s-au limitat la capitala rusă, ci au venit și din Istra, Friazinо, Ramenskoe, Liubertsi și Krasnogorsk.

Imaginile surprind o lumină intensă, deplasându-se lent pe cer, lăsând în urmă scântei și dispărând printre nori.

Un martor a publicat videoclipul online, acumulând rapid mii de vizualizări. El a spus că a văzut un meteorit „foarte strălucitor” și „care se mișca lent” deasupra orașului. Multe comentarii au comparat fenomenul cu celebrul meteorit de la Celiabinsk din 2013.

Ce fel de obiect a luminat cerul

Pe internet au circulat numeroase ipoteze privind natura obiectului. Unele voci au sugerat că ar fi vorba despre un meteorit, în timp ce altele au vorbit despre o posibilă simulare digitală realizată cu inteligență artificială.

Canalul Mash, citând experți ruși, a relatat că lumina verde ar putea proveni de la deșeuri spațiale sau fragmente de satelit care au reintrat în atmosferă. Potrivit acestora, nuanța verde ar fi cauzată de nichel, iar cea albă de magneziu, materiale des folosite în construcția echipamentelor orbitale.

Specialiștii au subliniat și un detaliu important: viteza redusă a obiectului nu corespunde unui meteorit, ci mai degrabă unei componente de satelit care se dezintegrează la reintrarea în atmosferă.

Care sunt legăturile cu atacurile cu drone

Observațiile s-au produs în aceeași noapte în care Moscova și alte regiuni ruse au fost vizate de un nou val de atacuri cu drone.

Ministerul rus al Apărării a transmis că sistemele antiaeriene au interceptat 193 de drone, dintre care 40 în zona metropolitană a capitalei. După explozii, localnicii din Kommunarka au raportat coloane de fum negru vizibile de la kilometri distanță.

În acest context tensionat, apariția sferei verzi a ridicat și mai multe întrebări, unii internauți speculând chiar o legătură între cele două evenimente.

Cum descriu martorii experiența trăită

Numeroși locuitori au împărtășit filmări și descrieri ale momentului, relatează Adevărul.ro. Unul dintre ei a spus că a văzut „o bilă foarte luminoasă, care se deplasa lent”, comparând fenomenul cu cel din 2013, când meteoritul de la Celiabinsk a provocat distrugeri și sute de răniți.

Deși nu s-au raportat daune în urma incidentului actual, apariția luminii verzi a alimentat îngrijorări privind controlul resturilor orbitale și siguranța zborurilor civile.

