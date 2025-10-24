B1 Inregistrari!
Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin" / „Mi se pare ca un fel de trădare" (VIDEO)

Ana Maria
24 oct. 2025, 20:43
Sursa foto: Colaj Inquam Photos / Octav Ganea / Captura video Facebook / @Diana Iovanovici-Șoșoacă
Ce-a făcut Șoșoacă la Moscova? Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman, a comentat vineri în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, vizita controversată a Dianei Șoșoacă la Moscova.

Diplomatul american și-a exprimat profunda îngrijorare față de scopul deplasării, sugerând că ar putea exista intenții ascunse și chiar acțiuni ce pot fi interpretate drept trădare.

Fostul ambasador a subliniat că vizita Dianei Șoșoacă la Moscova ridică semne de întrebare într-un context tensionat, în care Rusia continuă acțiunile de destabilizare în regiune.

Adrian Zuckerman se întreabă, sarcastic, dacă Șoșoacă s-a dus să candideze împotriva lui Putin.

“Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin”, a spus fostul ambasador.

Întrebat ce părere are despre prezența senatoarei la Moscova, Zuckerman a făcut o paralelă cu cazul liderului AUR, George Simion, și a vorbit despre posibile legături cu serviciile ruse:

“De ce Simion nu poate să intre în Ucraina sau Moldova? Se spune că a fost prins cu întâlniri cu FSB, serviciile ruse. Ce a făcut asta acolo? Nu știu, dar sunt sigur că serviciile românești, americane, serviciile de la cineva o să afle ce a făcut ea acolo. Dar mi se pare ca un fel de trădare, că suntem în război și multă lume nu înțelege asta.

Toată lumea spunea ‘ne e frică, nu vrem război’. Sunteți în război. Rușii au atacat… Vor să distrugă, sunt două feluri de război. Poți să trimiți un tanc, intri acolo cu soldații, cucerești o țară. Dar ce se întâmplă când rușii fac ce-au făcut în Moldova, ce-au făcut în România, ce-au încercat să facă în Germania cu AFD, multe lucruri de sabotaj în Cehia, în aproape toate țările. Au amenințat Balticele, încearcă să se vâră în politică, încearcă să le cucerească dinăuntru. Ăsta nu e un război?”, a explicat Fostul ambasador al SUA în România.

Fostul ambasador al SUA în România, Adrian Zuckerman a mai menționat că economia Rusiei se va prăbuși curând.

