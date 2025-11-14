B1 Inregistrari!
Carpatica Feroviar, noua companie care înlocuiește CFR Marfă. Cum vor fi afectați cei 3.000 de angajați

Carpatica Feroviar, noua companie care înlocuiește CFR Marfă. Cum vor fi afectați cei 3.000 de angajați

Iulia Petcu
14 nov. 2025, 22:46
Foto: CFR Marfă / Facebook
Cuprins
  1. Cum va funcționa Carpatica Feroviar și cine se poate angaja
  2. Care sunt obiectivele și contractele Carpatica Feroviar
  3. De ce a fost nevoie de Carpatica Feroviar și ce probleme avea CFR Marfă

CFR Marfă, operatorul feroviar de stat, intră în lichidare, a anunțat premierul Bolojan. În locul său a fost înființată Carpatica Feroviar, o companie care preia o parte dintre angajați, dar nu automat. Daniel Apostolache, fost director CFR Marfă, conduce noua companie și promite că nu vor fi repetate greșelile trecutului.

Cum va funcționa Carpatica Feroviar și cine se poate angaja

Carpatica Feroviar nu va prelua toți angajații CFR Marfă. Noul operator va avea câteva sute de salariați mai puțin decât compania lichidată. Pe site-ul Carpatica sunt listate posturile disponibile, locațiile și termenul-limită de aplicare, iar cei interesați trebuie să trimită dosarul prin e-mail. Există și un „ghid de aplicare pentru posturile vacante”.

Recrutarea vizează mecanici de locomotivă, șefi de tren, manevranți, revizori tehnici, instructori și specialiști în IT, economie și marketing. Daniel Apostolache spune că procesul va fi „o campanie transparentă” și că sunt disponibile 2.000 de posturi, cu posibilitate de creștere la 2.500. Carpatica va gestiona un parc de 6.450 de vagoane și 200 de locomotive, potrivit hotnews.ro.

Care sunt obiectivele și contractele Carpatica Feroviar

Compania are rol strategic și comercial, fiind obligată să asigure transporturile statului român. În primele șapte luni, Carpatica a semnat contracte cu OMV Petrom, Romcim, Azomureș, Cargo, Socar, Malbi Trans și Rofersped. Aproximativ 80% dintre transporturi vor fi pentru cereale, cărbune și petrol.

Directorul companiei a subliniat că „Carpatica Feroviar nu e CFR Marfă” și a adăugat că va fi „acea CFR Marfă din vremurile bune, de mulți ani în urmă”. Compania vizează 30% din piața transportului feroviar de marfă și o cifră de afaceri de minimum 700 de milioane de lei din 2026, cu o creștere anuală sustenabilă de 10%.

De ce a fost nevoie de Carpatica Feroviar și ce probleme avea CFR Marfă

CFR Marfă se afla într-o situație financiară critică. Numărul angajaților a scăzut constant: 32.000 în 1998, 17.000 în 2009, sub 9.000 în 2013 și 3.000 în prezent. Datoriile totale depășeau 4,7 miliarde lei, iar pierderile în ultimii cinci ani au fost uriașe: 

  • 2020: -335.084.365 lei, 
  • 2021: -351.759.979 lei, 
  • 2022: -153.311.545 lei, 
  • 2023: -231.136.331 lei, 
  • 2024: -328.637.667 lei.

Operatorii privați s-au opus înființării Carpatica Feroviar, susținând că activitatea ineficientă a CFR Marfă ar continua. Ei mai spun că interesul strategic nu se justifică, deoarece companiile private au deja 70% din piață și pot gestiona situațiile de criză invocate de stat. Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, ia în calcul o unificare a companiilor feroviare de stat, care ar reduce costurile de funcționare cu 25% și ar atrage mai ușor fonduri europene.

