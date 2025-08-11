B1 Inregistrari!
Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare

Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare

Adrian Teampău
11 aug. 2025, 21:10
Chifle cu lapte pentru bugeri. Preparatul pufos care nu necesită frământare
Chifle Sursa foto: Captura YouTube

Chiflele cu lapte, care nu necesită frământare, sunt delicioase cu un burger suculent, proaspăt pregătit pe grătar și legume. Cei care au încercat preparatul s-au declarat mai mult decât mulțumiți.

Cuprins:

  • Ce sunt chiflele pufoase cu lapte
  • Care sunt ingredientele necesare
  • Cum se pregătesc aceste delicii

Ce sunt chiflele pufoase cu lapte

Chiflele pufoase care nu necesită frământare sunt relativ ușor de pregătit, iar cei care le-au gustat au fost de acord că nu există altceva mai bun. Mai ales că laptele, în care sunt frământate, le sporește savoarea.

Pot fi folosite nu doar pentru pregătirea burgerilor, ci pentru orice fel de sandviș. De asemenea, sunt atât de ochioase încât mulți preferă să le mănânce pur și simplu, imediat ce au fost scoase din cuptor.

Rețeta este relativ simplu de pregătit, iar gospodinele care au suficientă vreme la dispoziție le pot pregăti în fiecare zi.

Care sunt ingredientele necesare

Pentru a pregăti chiflele pufoase și apetisante este nevoie de mai multe ingrediente, între care făină, ouă, dar și unt care le conferă frăgezime și prospețime pentru mai multe zile. Ingredientele necesare sunt:

  • 500 grame de făină;
  • 2 ouă;
  • 300 ml lapte;
  • 50 de grame de unt;
  • un plic de drojdie;
  • un praf de sare;
  • o linguriță de zahăr;
  • opțional se pot folosi semințe de susan sau de mac pentru decor

Cum se pregătesc aceste delicii

În primul rând, rețeta prevede că laptele se pune la încălzit, după care se toarnă într-un vas încăpător. Separat se dizolvă drojdia, în câteva linguri de lapte, peste care se adaugă o linguriță de zahăr. Untul se topește la abur sau în cuptorul cu microunde.

În vasul în care am pus laptele cald se presară făina, în ploaie, pentru a evita să se facă cocoloașe, untul topit și sarea, după care se amestecă. Se separă ouăle, iar gălbenușurile se adaugă în compoziția rezultată. Se amestecă, din nou, toate ingredientele cu ajutorul unui tel până când obținem un aluat dens. Vasul se se acoperă cu folie alimentară și se lasă la loc cald pentru aproximativ o oră, ca să dospească.

Urmează o nouă etapă de frământare, după care aluatul este lăsat din nou la dospit. Acesta este un secret cunoscut de cei cu experiență în pregătirea acestor chifle, pentru a le face mai fragede și mai pufoase. Aluatul dospit se împarte în 8 părți egale (sau mai puține dacă dorim chifle mai mari) din care se modelează chiflele.

Acestea sunt așezate pe o tavă tapetată cu hârtie de copt, se ung cu ou bătut, se presară cu semințe, în funcție de preferințe și se dau la copt. Chiflele se coc la o temperatură de 190 de grade pentru 25- 30 de minute. Apoi se scot și se ung, câtă vreme sunt fierbinți cu unt topit sau sirop de apă amestecată cu zahăr și se lasă la răcit.

